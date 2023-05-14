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NBA／回憶「八年抗詹」過程 柯瑞感性回應：充滿感激

體育新聞組／即時報導
「詹柯對決」是許多球迷上個十年的回憶。（路透）
「詹柯對決」是許多球迷上個十年的回憶。（路透）

湖人隊12日的勝利，不僅結束了西區次輪賽事，也為又一次「詹柯對決」畫上句號，賽後，柯瑞（Stephen Curry）也感性地回憶這段過程。

2014-15賽季，詹姆斯（Lebron James）回歸騎士隊、柯瑞帶領的勇士隊躍升西區強權，兩人也在該季首次上演「勇騎大戰」，之後雙方接連在總冠軍賽會師，即便大多由柯瑞獲勝，過程仍相當精采。

2018年，又一次敗下陣的詹姆斯再度離開克里夫蘭，加入湖人隊，但球隊在該賽季磨合不順、無緣季後賽，兩隊前幾年又剛好輪流經歷低潮，讓雙方僅在附加賽碰頭，而沒有於季後賽真正地重演「詹柯對決」。

本賽季，球迷們引頸期盼的對壘終於再次上演，湖人與勇士、詹姆斯和柯瑞於次輪碰頭，最後由前者拿下勝利。對於這延續八年的宿命對決，柯瑞在賽後記者會表達感想，「我對這些經驗、戰鬥感到崇敬以及感激。這是最高水準的籃球比賽，也是你的唯一所求。」

詹姆斯年近不惑，柯瑞也已35歲，兩人都來到了生涯後半段，再次於季後賽對決的次數或許寥寥無幾，但他們帶給球迷的回憶早已深植每人心中。

柯瑞 季後賽 湖人

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