我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

NBA／G6湯絕響？ 恐遭降薪續約 柯爾：三巨頭還沒「玩完」

體育新聞組／綜合報導
素有「G6湯」美名的湯普森(右)投射表現糟糕，無法幫勇士隊力挽狂瀾延續季後賽之路。 （路透）
素有「G6湯」美名的湯普森(右)投射表現糟糕，無法幫勇士隊力挽狂瀾延續季後賽之路。 （路透）

「 順風靠柯瑞(Stephen Curry)、逆風靠杜蘭特(Kevin Durant)、絕境靠湯神」，不僅是勇士全盛期的最佳寫照，也是對浪花兄弟二把手湯普森(Klay Thompson)的極高讚譽。但他在今年對湖人的系列賽G6中表現卻荒腔走板，不僅讓球迷質疑「G6湯」是否已經絕跡，原先預計與勇士討論延長合約的他，可能也將迎來被減薪的命運。

過往的湯普森在系列賽第六戰有著多次代表作，「G6湯」的傳說不脛而走。2016年他在西區冠軍戰轟進一度是聯盟紀錄的11記三分球，幫助球隊續命；2018與2019對火箭分別轟下9顆、7顆三分球，最終都讓球隊拿下系列賽；而去年在西區準決賽以30分、8顆三分球幫助勇士淘汰灰熊則是他近期力作。

今天靠著首節的三分球，湯普森達成生涯季後賽500顆三分球，成為柯瑞後的歷史第二人。但今天勇士依舊是背水一戰，眾所矚目的「G6湯」不僅不復往日神威，表現更可說是十分洩氣，全場19投僅3中拿下8分，引以為傲的三分球更是僅12投2中。

湯普森令人失望的表現也在網路上被砲轟，鄉民們紛紛表示「他投丟的這些可都是空檔」、「G6湯已經退休了」、「2023年的G6湯比2023年的西蒙斯(Ben Simmons)還爛」。

事實上湯普森本季表現不差，三分穩定維持在四成，投進的數量更是生涯新高。但根據美媒報導，這輪系列賽慘淡的表現後(場均16.2分、命中率.343)，季後打算與勇士商談延長合約的他可能被球隊要求降薪，以避免團隊薪資爆炸的情況更加嚴峻。

儘管勇士無緣衛冕， 教頭柯爾坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠軍隊伍，但他說，柯瑞、K湯、格林實力仍足以扮演球隊核心；勇士三巨頭並沒「玩完」，「我們今年沒能達標，但這並非路的盡頭，（我們）仍有可為。」

勇士 柯瑞 退休

上一則

MLB／馬林斯完全打擊 金鶯隊史第12次

下一則

NBA／詹皇贏第41個系列賽獨居第一 AD喊話：攜手再拚一冠

延伸閱讀

勇士慘遭淘汰 不會拆散奪冠陣容三人組

勇士慘遭淘汰 不會拆散奪冠陣容三人組
NBA／勇士淘汰無緣衛冕 教頭暗示3巨頭不解體

NBA／勇士淘汰無緣衛冕 教頭暗示3巨頭不解體
NBA／勇士遭淘汰無緣衛冕 柯爾：我們不是冠軍級別

NBA／勇士遭淘汰無緣衛冕 柯爾：我們不是冠軍級別
NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人

NBA／季後賽累積500顆三分球 湯普森史上第2人

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作