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NBA／湖人西冠決戰金塊 勇士攻守遭壓制 柯瑞唱獨角戲

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士幾乎只能仰賴柯瑞一人獨角戲，最後慘敗。（美聯社）
勇士幾乎只能仰賴柯瑞一人獨角戲，最後慘敗。（美聯社）

第六戰回到自家主場的湖人，自開賽在攻守兩端就全面壓制勇士，整場比賽幾乎一路領先領先兩位數分差，打到第四節更將差距擴大到超過20分，也讓這場關鍵戰役早早分出勝負。

湖人最終以122比101大勝勇士，系列賽4勝2敗淘汰衛冕軍，繼2020年之後再度挺進到西區冠軍賽，而且對手正好也是金塊。湖人從附加賽一路殺到西區冠軍賽，如同東區的熱火，同樣也寫下新猷。賽後勇士教頭柯爾也直言，勇士今年確實不是一支冠軍級別的球隊。

詹姆斯（LeBron James）14投10中包括11罰8中，奮力拿下30分9籃板9助攻，戴維斯（Anthony Davis）則有17分20籃板3助攻2抄截2阻攻的全能演出；里夫斯（Austin Reaves）此戰攻下23分6助攻5籃板，成功扮演奇兵角色，完全狙擊了勇士防線，是湖人能夠早早拉開比分的關鍵，

羅素（D'Angelo Russell）同樣有所發揮，15投7中得到19分，替補的華克（Lonnie Walker IV）貢獻13分，八村壘（Rui Hachimura）也有9分3籃板2阻攻進帳。

湖人團隊命中率超過5成，攻擊端的多點開花，防守方面也迫使勇士難以發揮優勢，可說是在關門戰完全宰制對手。

勇士幾乎只能仰賴柯瑞（Stephen Curry）一人獨角戲，其他人幾乎沒有有效支援。柯瑞28投11中拿到32分6籃板5助攻；湯普森（Klay Thompson）無法再次化身「絕境湯」，，19投僅3中包括三分球12投2中，只得到8分5助攻3籃板，格林（Draymond Green）9分9籃板3助攻。

魯尼（Kevon Looney）替補出發仍搶下18籃板，得到9分；迪文森佐（Donte DiVincenzo）是柯瑞之外唯一進攻有所建樹的球員，三分球8投4中，得到16分。

勇士幾乎只能仰賴柯瑞(左)一人獨角戲，最後慘敗。（路透）
勇士幾乎只能仰賴柯瑞(左)一人獨角戲，最後慘敗。（路透）

勇士 湖人 柯瑞

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