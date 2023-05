NBA／太陽重整第一槍 總教練威廉斯被開除

太陽隊於季後賽 第二輪遭淘汰後,如何重整陣容成了首要課題,球隊也在稍早開出第一槍,將總教練威廉 斯(Monty Williams)開除。

威廉斯於2019-20年接掌鳳凰城兵符。職教首年,他在球季縮短情況下,帶領球隊比上季多拿15勝,從以往爐主的地位爬升至西區第10,更在隔年保羅(Chris Paul)加盟後,讓太陽不僅重回季後賽,還一路過關斬將至總決賽才輸給公鹿隊。

上季,太陽在例行賽維持高檔戰績,豪取64勝成為西區龍頭,讓威廉斯收下年度總教練獎項,卻意外地於二輪搶七大戰慘敗給獨行俠。今年,球隊交易來杜蘭特(Kevin Durant),大有一舉奪冠之勢,沒想到還是在二輪被金塊以4勝2負淘汰,調度頻遭質疑的威廉斯也成了第一個開鍘對象,離開執教四年、勝率超過6成的太陽。

近年來,有多位曾率領球隊闖入總決賽的教頭遭到解雇,如曾分別率領暴龍、湖人、公鹿奪冠的諾斯(Nick Nurse)、佛蓋爾(Frank Vogel)、布丹霍澤(Mike Budenholzer),以及拿下亞軍的塞爾蒂克隊尤多卡(Ime Udoka),再加上今天的威廉斯。僅剩勇士的柯爾(Steve Kerr)和熱火的史波史特拉(Erik Spoelstra)高枕無憂。

解雇威廉斯後,太陽仍有多項考驗,如是否交易保羅(Chris Paul)或是艾頓(Deandre Ayton)、更換總管瓊斯(James Jones)等等。

BREAKING: The Phoenix Suns dismissed coach Monty Williams, sources tell ESPN. Williams was a two-time NBA Coach of the Year in four seasons with Suns — including a trip to 2021 NBA Finals. Suns lost 6-game series to Nuggets in Western Semifinals. pic.twitter.com/bfMd6F1RJc