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NBA／太陽重整第一槍 總教練威廉斯被開除

體育新聞組／即時報導
根據名記者沃納羅斯基的報導，威廉斯已遭到解雇。（美聯社）
根據名記者沃納羅斯基的報導，威廉斯已遭到解雇。（美聯社）

太陽隊於季後賽第二輪遭淘汰後，如何重整陣容成了首要課題，球隊也在稍早開出第一槍，將總教練威廉斯（Monty Williams）開除。

威廉斯於2019-20年接掌鳳凰城兵符。職教首年，他在球季縮短情況下，帶領球隊比上季多拿15勝，從以往爐主的地位爬升至西區第10，更在隔年保羅（Chris Paul）加盟後，讓太陽不僅重回季後賽，還一路過關斬將至總決賽才輸給公鹿隊。

上季，太陽在例行賽維持高檔戰績，豪取64勝成為西區龍頭，讓威廉斯收下年度總教練獎項，卻意外地於二輪搶七大戰慘敗給獨行俠。今年，球隊交易來杜蘭特（Kevin Durant），大有一舉奪冠之勢，沒想到還是在二輪被金塊以4勝2負淘汰，調度頻遭質疑的威廉斯也成了第一個開鍘對象，離開執教四年、勝率超過6成的太陽。

近年來，有多位曾率領球隊闖入總決賽的教頭遭到解雇，如曾分別率領暴龍、湖人、公鹿奪冠的諾斯（Nick Nurse）、佛蓋爾（Frank Vogel）、布丹霍澤（Mike Budenholzer），以及拿下亞軍的塞爾蒂克隊尤多卡（Ime Udoka），再加上今天的威廉斯。僅剩勇士的柯爾（Steve Kerr）和熱火的史波史特拉（Erik Spoelstra）高枕無憂。

解雇威廉斯後，太陽仍有多項考驗，如是否交易保羅（Chris Paul）或是艾頓（Deandre Ayton）、更換總管瓊斯（James Jones）等等。

威廉 季後賽 NBA

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