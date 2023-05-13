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NBA／羅素暗藏「湖人必勝定律」 記者會宣傳代言飲料遭沒收

記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅素只要拿至少17分，湖人季後賽還沒輸過。（美聯社）
羅素只要拿至少17分，湖人季後賽還沒輸過。（美聯社）

季中交易從灰狼重返洛杉磯的羅素（D'Angelo Russell），成了湖人能夠闖進西區冠軍賽的關鍵功臣之一。一項數據顯示，本季季後賽羅素只要得到至少17分，湖人7戰全勝，顯然成了「必勝定律」。

這7場分別是：首輪對灰熊第一戰19分、第三戰17分、第四戰17分，以及關門戰砍進31分；第二輪對勇士首戰19分、第三戰21分、和同樣是關門戰的19分。

這也是羅素生涯首度闖進分區冠軍賽，賽後他也稱讚了詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）對於融合團隊的巨大影響力。

「自從我和其他新血在交易截止日加入球隊的那一刻起，詹姆斯和戴維斯這對雙搭檔就引領著球隊前進，為球隊如何圍繞他們打球定下了基調，並且讓其他球員都緊跟著他們。」羅素說。

在賽後記者會上，羅素還出現有趣的一幕。當時他帶著自己代言的飲料Coco5放在桌上，但工作人員卻趕緊上前撤下這這瓶飲料。羅素搖頭晃腦著，也只能接受聯盟的規定。有趣的是，這已經不是羅素第一次這樣幹了。

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