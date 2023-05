NBA／羅素暗藏「湖人必勝定律」 記者會宣傳代言飲料遭沒收

季中交易從灰狼重返洛杉磯 的羅素(D'Angelo Russell),成了湖人 能夠闖進西區冠軍賽的關鍵功臣之一。一項數據顯示,本季季後賽羅素只要得到至少17分,湖人7戰全勝,顯然成了「必勝定律」。

這7場分別是:首輪對灰熊第一戰19分、第三戰17分、第四戰17分,以及關門戰砍進31分;第二輪對勇士 首戰19分、第三戰21分、和同樣是關門戰的19分。

這也是羅素生涯首度闖進分區冠軍賽,賽後他也稱讚了詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)對於融合團隊的巨大影響力。

「自從我和其他新血在交易截止日加入球隊的那一刻起,詹姆斯和戴維斯這對雙搭檔就引領著球隊前進,為球隊如何圍繞他們打球定下了基調,並且讓其他球員都緊跟著他們。」羅素說。

在賽後記者會上,羅素還出現有趣的一幕。當時他帶著自己代言的飲料Coco5放在桌上,但工作人員卻趕緊上前撤下這這瓶飲料。羅素搖頭晃腦著,也只能接受聯盟的規定。有趣的是,這已經不是羅素第一次這樣幹了。

D’Angelo Russell tried to sneak his Coco5 drink into the postgame press conference again. No dice, again. 😂 pic.twitter.com/06fEkIyxlM