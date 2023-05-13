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NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

NBA／勇士遭淘汰無緣衛冕 柯爾：我們不是冠軍級別

記者劉肇育／即時報導
勇士無緣延長戰線，在第六戰輸球遭到湖人淘汰，柯瑞也難掩失望。（美聯社）
勇士無緣延長戰線，在第六戰輸球遭到湖人淘汰，柯瑞也難掩失望。（美聯社）

衛冕軍勇士在今天與湖人的系列賽第6戰，在進攻火力失衡的情況下，最終以21分差距不敵湖人遭到淘汰，不僅無緣衛冕也輸掉總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來的第一個西區系列賽，賽後柯爾也直言，勇士今年確實不是一支冠軍級別的球隊。

勇士在前一場比賽於主場成功延長戰線，今天作客湖人主場卻陷入苦戰，在柯瑞（Stephen Curry）全場進帳32分下，勇士全隊另外僅有迪文森佐（Donte DiVincenzo）拿下16分，包括湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、波爾（Jordan Poole）得分都在個位數，最終也無法擋下多點開花的湖人，提前在西區季後賽第二輪止步。

而今天輸球也是勇士自2015年柯爾執掌兵符後，第一次在西區季後賽輸掉系列賽，賽後柯爾先是為湖人與湖人總教練漢姆（Darvin Ham）送上祝福，「他身為一名菜鳥總教練卻表現得很冷靜，今天是更好的那支球隊贏得了比賽。」

談到賽季提前落幕，柯爾也坦言球隊確實已經竭盡全力，但今年的勇士確實不是一支冠軍級別的隊伍，「今年賽季的大部分時間，我們甚至都不在季後賽區間範圍內，如果我們是一支冠軍球隊的話，我們就該繼續前進。」

對於下賽季，柯爾則說：「格林、湯普森、柯瑞，我們的核心球員都還有很多油，另外我也希望邁爾斯（Bob Myers）能夠回來，他不只是我很棒的朋友，也是很棒的總經理。」

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