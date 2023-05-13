NBA／終結勇士季後賽神話 詹皇贏第41個系列賽獨居第1

全球關注的「湖勇大戰」第六戰，湖人 在詹姆斯(LeBron James)全隊最高30分的帶領下，以122:101擊敗勇士 ，同時也以4:2結束系列賽，順利晉級西區冠軍戰，成為史上第二支晉級西區決賽的第七種子。這是詹姆斯和柯瑞(Stephen Curry)生涯在季後賽 第五次交手，詹姆斯第二次帶走勝利，同時終止了勇士在西區連贏19個系列賽紀錄，也是柯爾執教以來首次在季後賽輸給西區球隊。

擊敗勇士後，詹姆斯也贏下生涯第41個季後賽系列賽勝利，超越了「漁夫」費雪(Derek Fisher)獨居歷史第一。值得一提的是湖人隊開季時僅2勝10敗，不滿五成勝率多達8場比賽，但靠著拉尾盤的表現一路打到聯盟冠軍賽，這是近50年來第4次有球隊能達成這樣的成就。

有贏家就會有輸家，自從勇士總教練柯爾(Stever Kerr)於2015年執掌勇士隊兵符以來，就不曾在季後賽輸給西區隊伍，直到這個系列賽才被湖人打破。而勇士也終止了連續28個系列賽在客場贏球的紀錄，本季例行賽客場勝率僅.244的勇士，這個系列賽客場三戰全敗。

「我們想要震撼全世界」，這場比賽攻下17分，並且摘下全場最高20籃板的戴維斯(Anthony Davis)說道，「我和詹姆斯想要再拿一冠，現在是時候了」。湖人將自2020年的「泡泡季後賽」後，再次於西區冠軍戰面對金塊隊，但風水輪流轉，當年湖人是分區龍頭，今年金塊則位居第一種子握有主場優勢。