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NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

NBA／系列賽3次大三元 約柯奇史上第6人

記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。（美聯社）
約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。（美聯社）

金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）在第二輪對太陽的系列賽中完全展現他的全能宰制力，場均可以得到34.5分13.2籃板10.3助攻，投籃命中率高達59.5%，成為聯盟第3位在季後賽的系列賽完成平均大三元數據的球員。

另一方面，約柯奇在第二輪系列賽中共完成3次大三元，成為史上第6位有如此表現的球員，先前5人分別是：2017年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、2002年的基德（Jason Kidd）、1982年的魔術強森（Magic Johnson）、1967年的張伯倫（Wilt Chamberlain）、1963年的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

約柯奇季後賽生涯已經累積11次大三元，排名史上第4，僅次於衛斯特布魯克的12次、詹姆斯（LeBron James）的28次和魔術強森的30次。而他累積季後賽12次助攻雙位數，持續居所有中鋒之最，排名第2是張伯倫的9次。

金塊淘汰太陽之後，隊史第5次闖進西區冠軍賽，也是2020年以來首次。接下來金塊將能獲得數天休息時間，等待勇士湖人的勝方。

談到要如何度過這段時間，約柯奇表示：「我會看一下我朋友在義大利的賽馬比賽。然後跟家人出去逛逛，並且待在游泳池裡。」

對於再返西區冠軍賽舞台，並將與湖人或勇士對決，約柯奇也直言希望有與過去不同的結果，「我們上次（西區冠軍賽）在泡泡園區中輸給了湖人，去年則是在傷兵潮中不敵勇士，雖然接下來還不是總冠軍賽，但我們很有機會來成就些什麼。」

約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。（路透）
約柯奇強勢主宰戰局，率隊再闖西區冠軍賽。（路透）

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