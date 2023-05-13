NBA／太陽痛失2將慘敗淘汰 杜蘭特一肩扛責

杜蘭特賽後受訪時將輸球責任一肩扛起。（美聯社）

今年季中交易來杜蘭特（Kevin Durant）後，讓太陽隊一度被譽為是奪冠熱門，卻接連傷了主控保羅（Chris Paul）與中鋒艾頓（Deandre Ayton），11日以100：125落敗、系列賽2勝4敗遭到金塊隊淘汰，黯然結束賽季，金塊則是成為首支晉級分區冠軍賽的球隊。

太陽回到主場背水一戰，艾頓因為肋骨傷勢缺陣，加上因為腹股溝傷勢仍未歸隊的保羅，太陽在痛失兩大將的情況下，杜蘭特與布克（Devin Booker）發揮又不如前幾戰，導致整場比賽被金塊壓著打，落後分數一度達到32分，讓杜蘭特都直言這場比賽輸得尷尬。

前幾戰手感火燙的雙星布克、杜蘭特本戰卻陷入進攻低潮，布克全場13投僅4中拿下12分，而杜蘭特則是19投8中拿下23分，全隊表現最佳的則是佩恩（Cameron Payne）的31分，而在球隊遭到淘汰後，布克也罕見的沒有接受媒體訪問就離開球場。

賽後杜蘭特也將輸球責任一肩扛起，他強調在這個系列賽的低效率是他難以撇清的責任，也直言這場比賽輸球的方式確實讓人尷尬，當被問到是否是因為與太陽磨合時間太短導致影響到表現時，他則說：「如果我這麼說，只會像是在為自己找藉口，但下個賽季我們確實要拿出更好的表現。我們現在要做的就是重整旗鼓，透過更多的訓練來培養彼此的默契。」

而杜蘭特也不諱言，今年最終不論是誰奪下冠軍，各隊勢必都會在休賽季期間持續補強，太陽也不會例外，「我感覺每個賽季，不管是球隊經理、教練還是球員，職責都是不斷進步，所以我也很確定我們會有一些調整。」