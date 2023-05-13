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NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

NBA／在太陽不開心？艾頓今夏恐被交易

記者蔡佳霖／綜合報導
艾頓（左）與球隊顯得貌合神離。（美聯社）
艾頓（左）與球隊顯得貌合神離。（美聯社）

儘管在引進杜蘭特（Kevin Durant）之後，太陽長期躍居奪下西冠的賭盤首位，但隨著第二輪第6戰慘敗金塊，知名記者史坦（Marc Stein）在報導指出，太陽今夏很可能面臨陣容變動，特別是艾頓（Deandre Ayton），被認為已經打完他在太陽的最後一場比賽。

消息透露，隨著比賽的挫敗，外界認為太陽很可能會尋求交易艾頓，即便對於他的專注度和打法侵略性頗有質疑，但考量其年齡和基礎數據表現，勢必也會有不少的追求者。

「ESPN」記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也在節目中表示，太陽的教練團和球員對於艾頓的不穩定狀態有所不滿；而艾頓本人可能有會更期待在另一支球隊得到更多重視。

先前有消息表明，艾頓和主帥威廉斯（Monty Williams）之間的關係有些緊張。史坦在報導中也提到，一些球隊認為艾頓在鳳凰城待得不是很開心，一旦離開，有可能會在新東家有所發揮。

在今年季後賽中，艾頓已經有多次在關鍵時刻被棄用，甚至在關鍵第6戰，艾頓也因肋骨傷勢被迫缺席。24歲的艾頓在今年季後賽一共打了10場，場均出賽31.9分鐘，得到13.4分9.7籃板1.0助攻。

艾頓現有合約還剩3年，其中2023-24賽季的年薪是3246萬美元。

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