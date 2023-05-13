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NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

NBA／狂飆41分仍遭淘汰 布朗森：對於下賽季已感到期待

記者劉肇育／即時報導
尼克後衛布朗森(右)12日在與熱火的系列賽第6戰，全場猛轟41分，但尼克依舊以4分差距不敵熱火，遭到淘汰。(路透)
尼克後衛布朗森(右)12日在與熱火的系列賽第6戰，全場猛轟41分，但尼克依舊以4分差距不敵熱火，遭到淘汰。(路透)

尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）今天在與熱火的系列賽第6戰，全場猛轟41分外帶4籃板、3助攻，成為尼克隊史第2位在單一系列賽中4度拿下單場30分以上的球員，但尼克依舊以4分差距不敵熱火，以2：4遭到淘汰，成為今年季後賽的悲情英雄之一。

系列賽落後的尼克今天作客熱火主場，在首節還打出強勢開局，不過第二、三節卻在進攻端出現熄火的狀況，只能靠著布朗森一人獨挑大樑，第四節布朗森更數次幫助尼克追近比分，只可惜最終仍是功敗垂成。

布朗森不僅成為尼克隊史繼金恩（Bernard King）後，第二位在單一系列賽4度單場拿下30分以上的球員，也是聯盟本賽季唯一一位在球隊單場得分在100分以下，但個人卻包辦40分以上得分的球員。

儘管個表現優異，但布朗森也直言，站在球隊的立場來說他們依舊是失敗了，「我真的很開心成為尼克的一部分，紐約真的很棒，球員也一直很出色，我已經對於新賽季感到興奮，我跟我的隊友還有很多需要向彼此證明的事情。」

而尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau） 也直言，布朗森確實是聯盟中最優秀的球員之一，「他每次上場都在證明這點，他很年輕，且會繼續變好，他一直有這種能力且從不滿足，這就是我為什麼尊重他的原因。他非常的努力，或許他可能看起來不起眼，但他的意志、決心和驅動力都好特別。」

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