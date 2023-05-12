我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

NBA／里夫斯超狂大號壓哨三分球 湖人半場10分領先勇士

記者劉肇育／即時報導
湖人後衛里夫斯(右)12日在中場休息前於半場投進超大號壓哨三分球。(美聯社)
湖人後衛里夫斯(右)12日在中場休息前於半場投進超大號壓哨三分球。(美聯社)

在系列賽第5戰未能成功關門後，湖人今天回到主場進行第6戰進行變陣，擺出三後衛的先發陣容，並在首節就展開猛攻， 一度取得17分領先，儘管勇士隨後在柯瑞（Stephen Curry）領軍下展開反撲，但今天手感發燙的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），在中場休息前於半場投進超大號壓哨三分球，幫助湖人前兩節打完取得56：46領先。

聽牌的湖人前場比賽作客勇士主場，在遭到勇士多點開花攻勢轟炸，以及戴維斯（Anthony Davis）第四節提前傷退之下，最終未能終結系列賽，不過今天回到主場後也進行變陣，由施羅德（Dennis Schroder）頂替防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發，並與里夫斯、羅素（D'Angelo Russell）組成三後衛連線，搭配詹姆斯（LeBron James）、戴維斯先發。

而這樣的組合也讓湖人今天在開賽就火力全開，比賽前4分半鐘的6次團隊出手都命中，打出一波18：7的攻勢，首節中段還一度將差距擴大到17分，不過背水一戰的勇士也隨即展開反擊，替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手柯瑞開砲，其中柯瑞更是兩度完成精彩的「三分打」，個人單節拿下12分，幫助勇士首節打完追到26：31。

不過勇士浪花兄弟的湯普森（Klay Thompson）今天手感冰冷，開賽前10次出手僅命中1記三分球，所幸在迪文森佐適時頂上火力缺口下，勇士仍是在第二節緊咬比分不放，但湖人里夫斯也挺身而出，與詹姆斯聯手打出一波10：4的攻勢再將領擴大到雙位數。

儘管勇士也展現十足韌性，先是湯普森飆進個人第二顆三分球，魯尼更是連續在中距離與籃下接連進球，但湖人里夫斯在中場槍響前，投進一記Logo Shot壓哨球，幫助湖人在上半場打完取得10分領先。

湖人前兩節以詹姆斯攻下15分、3助攻表現最佳，戴維斯則是有9分、12籃板，至於里夫斯則有13分進帳，勇士部分則以柯瑞攻下12分表現最佳，迪文森佐則有10分進帳。

勇士 湖人 柯瑞

上一則

MLB／又找到新紀錄來破？大谷單季已5度妨礙打擊上壘

延伸閱讀

NBA／湖人主場關門戰迎捷報 戴維斯「沒不上場的理由」

NBA／湖人主場關門戰迎捷報 戴維斯「沒不上場的理由」
NBA／綠葉變紅花…格林扭轉戰局 勇士拚進第6戰

NBA／綠葉變紅花…格林扭轉戰局 勇士拚進第6戰
勇士輕取湖人 柯瑞大讚維金斯出色 投出神仙球

勇士輕取湖人 柯瑞大讚維金斯出色 投出神仙球
NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

熱門新聞

鮑維2016年在里約奧運拿下女子200公尺短跑銅牌。(路透)

田徑／奧運短跑金牌女將鮑伊 32歲驟逝

2023-05-06 06:46
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
戴維斯（左）復活大殺四方。（美聯社）

NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人痛宰勇士30分 2勝領先

2023-05-07 00:04
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期