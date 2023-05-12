NBA／太陽被淘汰恐人事大地震 艾頓成箭靶：我不想離開

太陽中鋒艾頓近日被捲入交易傳言。(Getty Images)

季中發動杜蘭特(Kevin Durant)交易案的太陽，直指總冠軍意圖明顯，然而本季在西區二輪就提前落馬、2:4遭到金塊淘汰。根據媒體報導，太陽在季後將迎來人事大地震，球隊希望能圍繞杜蘭特及布克(Devin Booker)建隊，換言之其他球員都將是籌碼。其中被視為最大戰犯的艾頓(Deandre Ayton)，受訪時也回應交易傳言，喊話「我熱愛鳳凰城」表明不想離開。

在交易來杜蘭特之後，對於要「win now」的太陽隊，如果沒總冠軍就是失敗的賽季。在對戰金塊的系列賽，當家控衛保羅(Chris Paul)在第二場後便因傷缺陣，使得太陽薄弱的替補更捉襟見肘；除此之外，狀元中鋒艾頓慘遭約柯奇(Nikola Jokic)輾壓，猶如神隱的表現更重挫太陽士氣，兩人也被球迷認為是今年季後賽 的「戰犯」。ESPN今撰文指出，太陽上至教練下至球員都可能被整頓，而艾頓的未來動向最受球迷們關注。

貴為2018年選秀狀元的艾頓，始終沒有突破性的表現，自去年就因續約問題而與管理層不愉快，也曾爆出和總教練威廉 斯(Monty Williams)不合的消息──在訓練營向媒體透露整個夏天都沒有和教練談過一次話。在今年季後賽不盡人意的表現後，艾頓在場上不夠積極的態度也讓休息室氛圍日漸緊張。

在近日接受訪問時，艾頓被問到關於交易流言的事，而他也打破沉默，表示出身自鳳凰城的自己不想離開。「我熱愛鳳凰城」，艾頓說道，「我不聽外界的聲音，縱使這並非我們想結束賽季的方式，但明年還是會到來，在夏天我們將更加努力」。艾頓去年與太陽隊簽下4年1.33億的合約，為全隊第三高 薪。