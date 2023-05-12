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NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分重返西冠

記者蔡佳霖／即時報導
約柯奇再度支配全場。（Getty Images）
約柯奇再度支配全場。（Getty Images）

前一場大勝太陽取得聽牌資格的金塊，11日來到鳳凰城準備關門，金塊顯然不願夜長夢多，趁著太陽折損兩大主力，上半場就展現旺盛火力，以超過6成命中率豪取81分，一口氣拉開30分領先優勢，直接宣告比賽提前結束。後段比賽雙方也沒有太多火花出現，終場金塊便以125比100輕鬆過關，4勝2敗淘汰太陽，率先搶進西區冠軍賽。

根據統計，這是金塊隊史第5次闖進分區冠軍賽，也是繼2020年以來再次打進西區冠軍賽。

約柯奇（Nikola Jokic）18投13中，高效率拿下32分12助攻10籃板3抄截，這是他生涯季後賽第11次大三元；上半場轟進21分的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），可說是金塊能夠迅速拉開差距的關鍵，即便他在下半場一分未得。穆雷（Jamal Murray）也補上26分4籃板4助攻4抄截。

金塊談笑用兵，就算葛登（Aaron Gordon）和波特（Michael Porter Jr.）一共只拿下18分，全隊依然展現流暢強勢的團隊戰力，替補的布朗（Bruce Brown）獲得13分。

對太陽來說，連續兩年都在第二輪被淘汰出局，且最後一戰上半場都是狂輸30分，幾乎是毫無抵抗能力。也讓本季他們搶下杜蘭特（Kevin Durant）後所營造的奪冠美夢再次破碎

杜蘭特獲得23分5籃板5助攻，布克（Devin Booker）在這場重要戰役卻是嚴重失常，13投僅4中，得到12分8助攻。佩恩（Cameron Payne）三分球9投7中，拿到31分6籃板，頂替艾頓（Deandre Ayton）先發的蘭德爾（Jock Landale）則是13分5籃板。

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