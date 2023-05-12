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NBA／綠葉變紅花…格林扭轉戰局 勇士拚進第6戰

記者劉肇育／綜合報導
格林（右）貢獻20分、10籃板，為勇士拚出第六戰。（Getty Images）
格林（右）貢獻20分、10籃板，為勇士拚出第六戰。（Getty Images）

背水一戰的勇士10日回到主場與湖人進行系列賽第5戰，在輸球就淘汰的壓力下，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）得分皆上看20分，反觀湖人戴維斯（Anthony Davis）卻在第四節剩下7分多鐘時被勇士魯尼（Kevon Looney）打傷退場，最終勇士就以121：106成功延長戰線，將系列賽追到2：3，雙方下場比賽將回到洛杉磯再戰。

在客場苦吞二連敗讓湖人搶先聽牌後，衛冕軍勇士背負著極大壓力出賽，不過不過過去大多扮演輔助角色的格林，卻在本場比賽挺身而出，他單場進帳20分、10籃板、外帶4助攻。加上日前與國王系列賽也曾拿下21分，在此之前他已有3年半得分不曾上看20分。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我認為當面對這種面臨淘汰的局面時，你就要預料到這點，格林是我見過最偉大的競爭者之一，你不需要對他多說什麼，你只需要期待他能帶來這樣的表現，他不需要我對他進行鼓舞性的談話，這是毫無疑問的。」

而格林也強調，在各隊都為了看防柯瑞與湯普森（Klay Thompson）已經竭盡所能的情況下，不能因此坐視不管。

放眼第六戰，柯瑞說，「我們有充足信心可以扭轉系列賽，除非有其他狀況，否則我們會保持同樣心態」。

事實上，過去NBA共有13次季後賽在1：3落後下翻盤的紀錄，其中一次就是由勇士領銜，2016年西區總冠家賽逆轉雷霆。

至於湖人不僅輸球，球隊禁區大將戴維斯在末節時頭部遭到重擊退場，不過經檢查後排除腦震盪的可能性，但是否能夠趕上第6戰仍是未知數，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「戴維斯被打到頭，目前狀況似乎已經好很多，這就是他現在的狀態。」

勇士 湖人 柯瑞

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