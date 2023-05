NBA／泰托姆末節大復活轟倒76人 綠衫軍挺進搶七大戰

前往費城 背水一戰的塞爾蒂克,和地主球隊一路糾纏到第四節最後階段,原本14投1中只拿7分、表現完全跌入谷底的泰托姆(Jayson Tatum),卻在關鍵時刻突然甦醒,命中4記重要三分球,帶領綠衫軍一舉突破僵局,以95比86力退76人,將戰線硬是拉到搶七大戰。

16 POINTS IN Q4 FOR JAYSON TATUM 🔥 Celtics lead Game 6 on ESPN ‼️ pic.twitter.com/wM8t3d6naV

前三節僅得到3分、三分球6投落空的泰托姆,第四節回魂獨拿16分,一人得分就壓過76人全隊;全場他拿下19分9籃板6助攻2抄截2阻攻。史馬特(Marcus Smart)則是拿下全隊最高22分,外加7籃板7助攻2抄截。

JAYSON TATUM. 3 CLUTCH TRIPLES.



CELTICS UP 8 WITH LESS THAN 2:00 TO GO.



📺: Live on ESPN pic.twitter.com/vVLWj4nEOZ