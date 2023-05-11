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NBA／泰托姆末節大復活轟倒76人 綠衫軍挺進搶七大戰

記者蔡佳霖／即時報導

前往費城背水一戰的塞爾蒂克，和地主球隊一路糾纏到第四節最後階段，原本14投1中只拿7分、表現完全跌入谷底的泰托姆（Jayson Tatum），卻在關鍵時刻突然甦醒，命中4記重要三分球，帶領綠衫軍一舉突破僵局，以95比86力退76人，將戰線硬是拉到搶七大戰。

前三節僅得到3分、三分球6投落空的泰托姆，第四節回魂獨拿16分，一人得分就壓過76人全隊；全場他拿下19分9籃板6助攻2抄截2阻攻。史馬特（Marcus Smart）則是拿下全隊最高22分，外加7籃板7助攻2抄截。

泰托姆陷入低潮之際，布朗（Jaylen Brown）也沒有太多出手表現，13投6中獲得17分6籃板4助攻；塞爾蒂克整場比賽僅動用7人作戰，波格登（Malcolm Brogdon）16分6籃板，懷特（Derrick White）9分，威廉斯（Robert Williams III）10分9籃板2阻攻，霍福特（Al Horford）2分11籃板。

塞爾蒂克雖然本身進攻受挫，不過在防守端仍帶給76人不少麻煩。76人團隊命中率僅36.1%，三分球34投僅8中，三分球進球數比對手少了7球，在如此膠著的拉鋸戰中，也成了影響勝負的因素之一。

特別是第四節最後5分多鐘，雙方形成79比79平手局面，76人到比賽結束一共只得到7分，僅仰賴馬克西（Tyrese Maxey）和安比德（Joel Embiid）的零星得分，至於泰托姆則是獨拿14分。

安比德最後得到26分10籃板3阻攻，馬克西同樣進帳26分，哈登（James Harden）16投僅4中，拿下13分9助攻7籃板3抄截，全隊也就他們3人得分超過兩位數。

無緣在自家主場終結系列賽的76人，搶七生死戰將前往波士頓作客。

NBA 費城 威廉

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