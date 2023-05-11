NBA／勇士延長戰線 柯瑞：有信心扭轉系列賽

柯瑞。（Getty Images）

衛冕軍勇士 隊陷入1比3落後的絕對劣勢，10日在柯瑞 （Stephen Curry）27分領軍，帶出團隊6人兩位數發揮下，以121：106擊敗湖人隊，將戰局延長到第6戰，柯瑞也強調，有信心翻轉系列賽。

勇士首輪擊敗國王隊就已經寫下新猷，成為史上第一支0比2落後再拿下系列賽的衛冕軍，4強碰湖人又居下風，10日有20分、10籃板的格林（Draymond Green）強調，球隊可是奪段隊伍，「所以每次上場都會有壓力。」他補充說，對手都會想要擊敗勇士，大家也不會記得勇士過去締造過什麼豐功偉業。

事實上，過去NBA共有13次季後賽 在1比3落後下翻盤的紀錄，其中一次就是由勇士領銜，2016年西區總冠家賽逆轉雷霆。

「我們有充足信心可以扭轉系列賽，除非有其他狀況，否則我們會保持同樣心態。」柯瑞說。

第6戰將移師洛杉磯，台灣時間周六登場，若有第7戰將於台灣時間周日回到勇士主場。

本季勇士打了11場季後賽，已經有5組先發陣容，第4戰和第5戰都將小裴頓（Gary Payton II）拉上先發，10日小裴頓也有13分、6籃板，正負值是全場最佳的正25。