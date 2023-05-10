NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

湖人 前役驚險擊敗勇士 取得3勝1負聽牌優勢，當外界都認為湖人應一鼓作氣，在系列賽第五戰淘汰勇士隊時，「ESPN」主持人格林伯格（Mike Greenberg）卻語出驚人，認為應該讓詹姆斯（Lebron James）在這一戰休息。

在節目上討論到第五戰時，格林伯格提出建議，「詹姆斯應該要在他的洛杉磯豪宅，穿著長袍配拖鞋，舒服地看第五戰。」之後又再次強調，「他甚至不該去舊金山 ，我會為我這個理論負責」。

格林伯格進一步解釋，會這樣做是因為勇士第五戰一定會贏，所以乾脆策略性放掉這場：「湖人這場完全沒有機會獲勝，勇士會在主場觀眾面前為了王朝而戰，他們會贏。不要在這一戰浪費詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）的力氣。」

在格林伯格眼中，湖人的聽牌優勢，是詹姆斯和戴維斯能休息的本錢，「你只需要再贏下一場比賽，我說不要帶上他們兩個很滑稽，但我的意思是，湖人在了解第六戰才是贏球最好機會的情況下，我會很審慎地思考，如何在下場比賽使用他們。」

季後賽「勇湖大戰」將在10日第五度上演，屆時雙方是否會如格林伯格預言，全力捍衛主場、讓詹姆斯與戴維斯休息，都將得到解答。