NBA／76人睽違20年再闖東冠只差一步 上回已是艾佛森時代

76人隊距離睽違超過20年的東區總決賽僅一步之遙。（歐新社）

76人隊9日以115：103大破塞爾蒂克隊主場，讓他們將系列賽改寫為3勝2負領先，距離睽違超過20年的東區總決賽僅一步之遙。

上次費城 闖季東區總決賽已是2001年，當時的76人在「戰神」艾佛森（Allen Iverson）帶領下，與公鹿隊戰至搶七大戰，最終獲勝並前進總冠軍賽，並送給當季冠軍湖人隊季後賽 唯一一敗。

在那之後，76人就未再踏上東區總決賽地板，雖然曾在2021年以第一種子進入季後賽，並在次輪面對老鷹隊時，取得2勝1敗的優勢，卻意外被對手帶入第七戰，最後在西蒙斯（Ben Simmons）著名的「籃下傳球」後暴冷出局。

This is the first time in FRANCHISE HISTORY that the Sixers have won a road Game 5 in a series tied 2-2 — Mike Lynch (@SportInfo247) May 10, 2023

9日的勝利對76人意義非凡，因為這是球隊進入安比德（Joel Embiid）時代後，首次在季後賽第二輪取得3勝2負優勢，也是隊史第一次在客場搶下天王山之戰先聽牌。對此，安比德不敢掉以輕心，「老實說我不在乎，我們還要再贏一場，這是我心中唯一的想法。」他也對第六戰在主場關門有自信，「明顯地，你回到家，所以會在粉絲面前獲得很多能量。我們覺得每個人在主場都打更好，我也不例外。」

Joel Embiid tonight:



33 PTS

7 REB

4 BLK



Only Iverson has more 30-point playoff games as a 76er. pic.twitter.com/Wj09H7BGBC — StatMuse (@statmuse) May 10, 2023

費城與波士頓 將在11日再度交手，若76人真能淘汰塞爾蒂克，不僅能晉級東區總決賽，也會一瞬間取代後者，成為奪冠熱門之一。