NBA／「勇士不是灰熊」歐尼爾挺翻盤、巴克利卻潑冷水

勇士距離被淘汰僅一步之遙。（美聯社）

勇士 隊8日輸給湖人 隊後，已陷入1勝3負落後絕境，湖人詹姆斯(LeBron James)生涯在此狀況下沒輸過，但勇士在2016年西區冠軍賽在相同處境下也曾對雷霆隊上演大逆轉，濃厚的冠軍底蘊能否谷底反彈，讓歐尼爾與巴克利兩人在節目論戰。

有趣的是湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）反而是看好勇士能翻盤的一方，「冠軍不會倒下，他們可不是曼菲斯灰熊隊。」並特別點名柯瑞 會是關鍵，「你不覺得他被惹毛了嗎？他是個鬥犬，當鬥犬生氣時，就已經準備好下場比賽了」。

不過，歐尼爾的好搭檔，另一名名宿巴克利（Charles Barkley）卻站在對立面，認為勇士已無機會，「不管是在第五還是第六場，他們都已經玩完了，這系列賽結束了。」並詳細點出原因，「我認為湖人在針對柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）這部分做得很好，他們在每個半場攻防中攻擊他們，因為他們知道，這兩人是需要擔心的對象」。

從過去經驗看，勇士的確有扭轉局勢的能力，他們曾在2016年的西區總決賽，在1勝3負情況下逆轉杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）坐鎮的雷霆隊；但同樣地，他們也在之後嚐到聽牌被逆轉的苦果。

雙方將在明天於勇士主場再度碰頭，衛冕軍勢必得要搶下這勝，才能保有逆勢晉級的可能性。