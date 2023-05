NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 再1勝晉級西決

西區第二輪金塊與太陽第5戰回丹佛進行,金塊本場不再只依賴約柯奇(Nikola Jokic)得分,上半場取得3分領先後,第三節趁布克(Devin Booker)手感冰冷,打出31比17的攻勢,終場以118:102大勝太陽,系列賽取得3:2聽牌,11日將移師鳳凰城進行第6戰,力拚晉級西區決賽。

金塊首節在波特 (Michael Porter Jr.)單節14分的表現下,取得11分領先。第二節太陽換上替補前鋒華倫 (T.J. Warren)等替補球員改變戰局,打出25:17的攻勢,半場打完追到49:52,但布克卻在這節疑似傷到腳踝。

Devin Booker came up limping after landing on this play 🤕



Booker stayed in the game afterwards and appeared to be okay 🙏



pic.twitter.com/XocveduAwf