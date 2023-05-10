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NBA／約柯奇大三元領軍下半場打爆太陽 再1勝晉級西決

聯合新聞網／即時報導
約柯奇(右)繳大三元率金塊聽牌。（路透）
約柯奇(右)繳大三元率金塊聽牌。（路透）

西區第二輪金塊與太陽第5戰回丹佛進行，金塊本場不再只依賴約柯奇（Nikola Jokic）得分，上半場取得3分領先後，第三節趁布克（Devin Booker）手感冰冷，打出31比17的攻勢，終場以118：102大勝太陽，系列賽取得3：2聽牌，11日將移師鳳凰城進行第6戰，力拚晉級西區決賽。

金塊首節在波特（Michael Porter Jr.）單節14分的表現下，取得11分領先。第二節太陽換上替補前鋒華倫（T.J. Warren）等替補球員改變戰局，打出25：17的攻勢，半場打完追到49：52，但布克卻在這節疑似傷到腳踝。

半場休息後戰況風雲變色，金塊開局打出17：4的攻勢，一口氣將分差拉開到18分，還讓杜蘭特（Kevin Durant）及布克陷入犯規麻煩。上半場攻下19分的布克徹底熄火，單節前7投都沒命中，直到本節尾聲才命中高難度三分球，太陽三節打完以74：91落後。

值得一提的是，太陽一次暫停中，金塊後衛布朗（Bruce Brown）走到太陽替補席偷聽戰術，把杜蘭特惹毛，約柯奇也走到杜蘭特身旁，結果被推了一把，最終布朗和杜蘭特都被吹技術犯規。

第四節金塊持續猛攻，將分差擴大到20分並一直維持住。太陽也在最後4分鐘換下主力球員，比賽進入垃圾時間，由金塊收下勝利。

約柯奇全場20投12中，拿到29分13籃板12助攻，生涯第10次季後賽繳大三元。布朗板凳殺出挹注25分，波特19分8籃板，穆雷（Jamal Murray）19分6助攻。

太陽的部分，杜蘭特24投10中，攻下26分11籃板7助攻。布克19投8中，拿下28分6籃板。艾頓（Deandre Ayton）14分9籃板，前一戰攻下19分的沙米特（Landry Shamet），只靠罰球得1分。

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