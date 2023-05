NBA／安比德、馬克西合砍63分滅綠衫軍 76人聽牌

東區第二輪76人與塞爾蒂克迎來G5天王山之戰,回到波士頓 主場的綠衫軍投籃命中率不到4成,其中長人霍福特(Al Horford)三分球7投0中;反觀76人安比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)分別拿下33分、30分,終場以115:101大勝塞爾蒂克,系列賽3:2聽牌,下一戰重返費城 主場有望晉級。

Joel Embiid shines in the Game 5 win as the @sixers secure a 3-2 series lead!



33 PTS

7 REB

4 BLK



BOS/PHI Game 6: Thursday, 7:30pm/et | ESPN pic.twitter.com/wEYLJOHF3V