NBA／勇士窮途末路？詹皇生涯17次3：1聽牌全晉級

湖人險勝勇士，在系列賽取得領先優勢，替補球員華克（右）功不可沒，賽後詹姆斯（左）摸摸他的頭表示肯定。（美聯社）

洛杉磯湖人 8日在主場以104：101險勝金州勇士 ，取得系列賽3：1的領先優勢。根據統計，詹姆斯（LeBron James）生涯季後賽 在「3：1」聽牌時，17次全都勝出，沒被逆轉過。

數據媒體統計，已經38歲的詹姆斯，生涯季後賽出現過17次系列賽3：1的聽牌優勢，而這17次詹姆斯全都順過關，從沒被逆轉過。第一次出現在2007年對布魯克林籃網，最近一次就是今年季後賽首輪對灰熊。

這個數據也意味著，儘管湖人和勇士的系列賽第5戰將回到勇士主場舉行，但想要翻盤逆轉湖人，得先問問詹姆斯同不同意。

這場比賽湖人24歲小將華克（Lonnie Walker IV）末節爆發，成為隊史1997年布萊恩（Kobe Bryant）後，首位在末節攻下15分的替補球員。他先從飆進三分球吹起反攻號角，接著多次單打中距離跳投得手，最重要的是終場前15秒穩穩2罰俱中，幫助湖人拉開3分差距。詹姆斯說，「沒有華克，我們贏不下今晚的比賽，這是肯定的。」

事實上華克在對陣灰熊的系列賽遭棄用，直到最近幾場才重返球隊輪替。華克受訪時談到獲得機會的心情，「完成這件事需要很勤奮且有紀律，我已經這樣做24年了，總是待在健身房，沒有任何改變。當你更努力工作、犧牲得更多，得到的回報就更大。」