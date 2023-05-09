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NBA／熱火隊史3勝1負沒輸過 「老八」持續譜寫傳奇

記者蔡佳霖／綜合報導
季後賽殺神巴特勒持續爆發中。（Getty Images）
季後賽殺神巴特勒持續爆發中。（Getty Images）

巴特勒（Jimmy Butler）全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻23分13籃板2助攻，熱火靠著強勢攻守表現一路壓制尼克，系列賽取得3勝1負聽牌優勢。

對尼克來說，這已經是屬於提前放暑假節奏，因為熱火隊史在取得3勝1負的情況下，還沒有輸過系列賽；同樣地，尼克也從來沒有在這種絕境中逆轉過。

數據顯示，熱火隊史季後賽共有14次出現3勝1敗的聽牌優勢，14次最終都順利晉級；至於尼克也是14次面臨這種局面，14次都遭到淘汰命運。

在聯盟歷史上共出現13次「1勝3負」逆轉紀錄，最近1次是出現在2020年季後賽，金塊連續兩輪系列賽上演，寫下空前壯舉。

熱火在今年季後賽持續扮演恐怖後段班，除了首輪演出史上第六次「老八傳奇」，更成為了史上第2支率先在第二輪聽牌的第8種子球隊。

前一次寫下此紀錄是尼克。當年他們在1999年縮水賽季先是演出史上第二次「老八傳奇」，接著在第二輪遇上溜馬取得3勝2負聽牌，最後順利6戰買單。尼克成為首支以老八身分闖進總冠軍賽的球隊，如今熱火或許有機會如法炮製。

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