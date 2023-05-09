NBA／奇兵華克第四節飆分 詹姆斯：沒他不會贏球

詹姆斯（左）賽後肯定奇兵華克表現。（美聯社）

上個系列賽對灰熊隊總共只上場16分鐘，華克（Lonnie Walker IV）卻成湖人 隊8日104：101擊敗勇士 隊的功臣，他在第四節9投6中狂飆15分，包括1分53秒的超前球和最後15秒兩罰命中，扮演湖人取得系列賽3勝1敗「聽牌」優勢的奇兵。

華克替補上場27分鐘，全部得分集中在第四節，另有3籃板、2助攻和2抄截，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都肯定華克表現。

"It's the Lonnie Walker game!"



Heroic 4Q by Walker IV in a CRITICAL Game 4.



GET TO TNT FOR THE FINAL MINUTE. pic.twitter.com/QpKP6tU98L — NBA (@NBA) May 9, 2023

「沒有華克，我們贏不下今晚的比賽，這是肯定的。」詹姆斯賽後接受場邊訪問時，主動希望讓華克先受訪，「小皇帝」還透露，不只是今晚而已，他常告訴華克要準備妥當，球隊會在某個時刻需要他，今晚就是證明，「他是那樣年輕，有這樣的職業態度，當被叫到時隨時都準備好了。」

24歲的華克前4個賽季後都效力馬刺隊，本季轉戰湖人，例行賽曾有32場先發，但季後賽首輪發揮時間少，對灰熊出賽4場、合計僅16分鐘，和勇士系列賽第一場也沒上陣，但第二戰出賽12分鐘就攻下9分，第三戰也有12分，8日更扮演「第四節先生」，為湖人搶下關鍵勝利。