NBA／奇兵華克第四節飆分 詹姆斯：沒他不會贏球

上個系列賽對灰熊隊總共只上場16分鐘,華克(Lonnie Walker IV)卻成湖人 隊8日104:101擊敗勇士 隊的功臣,他在第四節9投6中狂飆15分,包括1分53秒的超前球和最後15秒兩罰命中,扮演湖人取得系列賽3勝1敗「聽牌」優勢的奇兵。

華克替補上場27分鐘,全部得分集中在第四節,另有3籃板、2助攻和2抄截,「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)都肯定華克表現。

