NBA／奇兵華克第4節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

華克爆發助湖人聽牌。(美聯社)

先前沒有太多上場時間的華克（Lonnie Walker IV），在第四戰宛如昨天協助太陽過關的沙米特（Landry Shamet），成為湖人 能夠苦戰聽牌的救世主。

華克在第四節9投6中狂砍15分，幫助湖人逆轉原本落後劣勢，加上柯瑞 （Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）屢屢賭博式砍大號外線失手，難以壓過落後分差。湖人在驚濤駭浪中以104比101獲勝，系列賽3比1聽牌。

勇士 此役再度變陣，改讓小裴頓（Gary Payton II）取代前兩場的J.格林（JaMychal Green）擔任先發，意圖加強防線，增加衝擊禁區；儘管上半場雙方外線手感都欠佳，但柯瑞一人獨拿17分7籃板7助攻3抄截，與戴維斯（Andrew Wiggins）的19分分庭抗禮；半場之前勇士拉出一波10比4的攻勢，取得52比49領先。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯在第三節各拿10分，一度超前對手，但勇士卻是多點開花挾著單節團隊10次助攻，殺出14比2的攻勢，拉開兩位數分差；三節打完勇士領先幅度稍微擴大到7分。

華克第四節初外線大爆發，搭配詹姆斯和戴維斯攻守鎮壓，湖人一舉超前比分。柯瑞回敬一波四分打，雙方有來有往形成令人窒息的拉鋸戰；關鍵時刻，華克再度扮演殺手角色，詹姆斯也把握罰球機會，湯普森與柯瑞接連外線勉強出手都未能命中，只能看著湖人揚長而去。

詹姆斯25投10中獲得27分9籃板6助攻，戴維斯一掃季後賽「偶數場次」低迷的魔咒，此戰繳出23分15籃板3抄截的成績；小將里夫斯（Austin Reaves）也有21分4助攻的表現。施羅德10分3籃板3助攻。

湖人雖然團隊三分球25投僅6中，但靠著第四節的奇兵出擊加上防守奏效，擋住勇士的傳導跑動反撲，成功捍衛主場。

柯瑞全場30投12中得到31分14助攻10籃板3抄截，完成生涯季後賽第3次大三元；可惜第四節最後兩次關鍵跳投出手落空，勇士失去追平比分的機會。

維金斯（Andrew Wiggins）獲得17分，小裴頓15分，格林（Draymond Green）8分10籃板7助攻，湯普森11投3中僅9分，波爾（Jordan Poole）4投0中，只有4分進帳。

勇士下一場將回到主場，進行背水一戰。

來源：The Asylum