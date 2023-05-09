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NBA／約柯奇53分、11助攻 中鋒歷史第一人

體育新聞組／綜合報導
約柯奇雖然寫下得分新紀錄，卻無緣幫助金塊聽牌。（美聯社）
約柯奇雖然寫下得分新紀錄，卻無緣幫助金塊聽牌。（美聯社）

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）季後賽第二輪第4戰面對太陽，狂轟53分、11助攻，成為首位在季後賽至少得50分、10助攻的中鋒，而且是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後，唯一能在季後賽拿下50分以上的中鋒。

儘管約柯奇7日表現依舊吸睛，但杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）雙槍組合攻勢同樣凶猛，兩人皆以高效率各得36分，金塊隊終場以124：129落敗，第5戰將移師金塊主場進行。

根據ESPN Stats & Info數據顯示，約柯奇單場狂砍53分，在歷年來中鋒在季後賽得分並列次高，僅次於張伯倫56分。不僅如此，依美國媒體統計，約柯奇還成為繼張伯倫後，另一名能在季後賽攻下50分以上的中鋒球員。

值得注意的是，約柯奇還達成一項難得紀錄，成為史上首名在季後賽至少拿下50分、10助攻的中鋒。

不過杜蘭特、布克搶眼的表現，讓約柯奇紀錄留下遺憾，杜蘭特此役繳出36分、11籃板、6助攻，布克表現同樣不遜色，拿下36分、6籃板、12助攻，也是太陽隊能拿下2連勝、在系列賽扳成2比2平手的關鍵。

資料顯示，杜蘭特、布克為史上第一對在季後賽連續2場比賽，分別至少拿下35分、5籃板、5助攻的組合。

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