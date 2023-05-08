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NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

記者蔡佳霖／即時報導
熱火隊巴特勒(右)8日全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻的全方位數據。(美聯社)
熱火隊巴特勒(右)8日全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻的全方位數據。(美聯社)

雖然布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）在今天關鍵第四戰都各拿超過20分，試圖在客場扳回一城，然而這樣的火力顯然還不足以撼動熱火。

巴特勒（Jimmy Butler）全場飆出27分10助攻6籃板2抄截2阻攻的全方位數據，阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻23分13籃板2助攻，搭配史特魯斯（Max Strus）、羅瑞（Kyle Lowry）和馬丁（Caleb Martin）的穩定輸出，熱火幾乎整場比賽都牢牢掌控比賽節奏，讓尼克始終難以越雷池一步，又在主場以109比101力壓尼克，系列賽搶先聽牌。

熱火如果能再下一場比賽終結尼克，將成為史上第2支以老八身份直闖分區冠軍賽的球隊。前一支正好就是1999年的尼克，當年尼克一路打到總冠軍賽，最終敗給雙塔領軍的馬刺

首節雙方火力四射，都繳出絕佳命中率，熱火外線更勝一籌，取得31比30領先；但第二節熱火加強防守，迫使尼克命中率跌到3成以下，同時熱火替補球員也有效頂替，半場打完取得8分領先。阿德巴約拿下16分7籃板。

進入下半場，尼克積極搶攻，繳出超過75%的命中率，然而在防守端還是無法阻擋巴特勒和史特魯斯的連線，兩人這一節合拿19分，熱火依舊保持穩定領先。

這種情控延續到第四節還是如此，尼克完全只看布朗森和巴瑞特雙人舞，兩人拿到全隊所有的20分，而熱火總能適時回應，尼克追分也只能無語問蒼天。

史特魯斯持續穩定發揮，13投6中包括4顆三分球，拿下16分6籃板；老將羅瑞得到15分5籃板4助攻，馬丁10分5籃板。熱火團隊砍進13記三分球，稍稍贏過尼克。

尼克進攻端機呼只看3人表演，少了腳踝有傷的奎克利（Immanuel Quickley），連帶也影響不小。尼克板凳群一共只拿到10分，遠低於熱火的32分。

來源：The Asylum

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