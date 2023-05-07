NBA／約柯奇53分白工 太陽雙星72分、沙米特奇襲平戰局

太陽險勝金塊。（美聯社）

西區第二輪金塊與太陽第四戰持續在鳳凰城進行，約柯奇（Nikola Jokic）7日化身戰神狂攻生涯新高53分，不過太陽沙米特（Landry Shamet）末節扮演奇兵，狂射4顆三分球，加上艾頓（Deandre Ayton）關鍵跳球搶回球權，搭配雙星杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）各拿下36分的高效火力，終場太陽以129：124擊敗金塊，主場連拿兩勝，將系列賽扳為2勝2負平手。

太陽7日派艾頓（Deandre Ayton）一對一守約柯奇，成效依然不佳，約柯奇上半場狂攻禁區拿下24分，不過其他隊友沒太多支援，金塊以61：63落後。

雙方易籃再戰，約柯奇持續肆虐禁區攻下18分，太陽則堅持不包夾。布克再度進入無雙模式，第三節狂射17分，包含最後兩顆三分球，率太陽取得98：92領先。

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末節約柯奇和布克都在場邊休息，太陽射手沙米特宛如第二個布克，連續兩顆三分球點燃球隊氣勢。布克回到場上後，沙米特又飆進兩顆三分球，幫助太陽將比分拉開。

LANDRY SHAMET.

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比賽最後22.4秒，太陽以123：120領先，艾頓積極防守爭取到跳球，也幫助太陽搶下球權。金塊只能使出犯規戰術，太陽前鋒華倫 （T.J. Warren）兩罰穩穩命中，隨後太陽穩扎穩打，收下勝利。

布克持續高效能演出，全場18投14中，攻下36分12助攻，杜蘭特則是19投11中包括13罰12中，也拿下36分11籃板；沙米特也挹注19分，其中14分出現在第四節。金塊的部分約柯奇53分11助攻4籃板，雖然創下生涯得分新高，仍無助於金塊客場聽牌；穆雷（Jamal Murray）28分7助攻，另外3位先發得分都上雙。