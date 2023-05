NBA／約柯奇53分白工 太陽雙星72分、沙米特奇襲平戰局

西區第二輪金塊與太陽第四戰持續在鳳凰城進行,約柯奇(Nikola Jokic)7日化身戰神狂攻生涯新高53分,不過太陽沙米特(Landry Shamet)末節扮演奇兵,狂射4顆三分球,加上艾頓(Deandre Ayton)關鍵跳球搶回球權,搭配雙星杜蘭特(Kevin Durant)和布克(Devin Booker)各拿下36分的高效火力,終場太陽以129:124擊敗金塊,主場連拿兩勝,將系列賽扳為2勝2負平手。

太陽7日派艾頓(Deandre Ayton)一對一守約柯奇,成效依然不佳,約柯奇上半場狂攻禁區拿下24分,不過其他隊友沒太多支援,金塊以61:63落後。

雙方易籃再戰,約柯奇持續肆虐禁區攻下18分,太陽則堅持不包夾。布克再度進入無雙模式,第三節狂射17分,包含最後兩顆三分球,率太陽取得98:92領先。

DEVIN BOOKER IS GOING OFF 🔥 pic.twitter.com/QUKQo44e0s

末節約柯奇和布克都在場邊休息,太陽射手沙米特宛如第二個布克,連續兩顆三分球點燃球隊氣勢。布克回到場上後,沙米特又飆進兩顆三分球,幫助太陽將比分拉開。

LANDRY SHAMET.

FEELIN' IT.



4 THREES IN Q4 🔥



PHX by 10 midway through Q4 on TNT. pic.twitter.com/tofU2zZtVv