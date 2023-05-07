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NBA／勇士慘輸湖人30分 柯瑞、湯普森放話：下一戰回應

記者曾思儒／即時報導
衛冕軍勇士隊6日遭湖人隊以30分差距痛擊。（美聯社）
衛冕軍勇士隊6日遭湖人隊以30分差距痛擊。（美聯社）

衛冕軍勇士隊6日遭湖人隊以30分差距痛擊，當家射手之一的湯普森（Klay Thompson）形容球隊打出糟糕一戰，但他強調不用為此糾結，兩天後的第四戰馬上可以做出回應。

勇士6日出現19次團隊失誤，湯普森一人就包辦6次；他雖有15分、7籃板，「浪花兄弟」搭檔柯瑞（Stephen Curry）也轟下23分，維金斯（Andrew Wiggins）另有16分，但其餘隊友進攻都陷低潮，在第四節9分11秒主力下場休息前，勇士其他成員合計僅拿18分。

「今晚打得糟透了，但我們有機會（美國時間）星期一做出回應，所以沒必要為此糾結，垂頭喪氣。」湯普森強調，球隊知道如何反擊，球隊這十年來已經完成過多次。

勇士主場輸掉系列賽第一戰後，第二場就以27分大勝扳平戰局，不過6日以97：127輸球，讓湖人再取得系列賽優勢。

連同例行賽，勇士本季打了92場比賽，6日僅是第5場得分沒破百的比賽，團隊被吹2次技術犯規，全隊上17次罰球線也遠不及湖人得到的37罰。

第四節早早休息的柯瑞表示，不要因無法控制的事情分心，「儘管沮喪，這是每支球隊想通過系列賽時要面臨的考驗。」他和湯普森口徑一致，有信心下場比賽做出反擊，「我們知道自己是誰、有什麼能耐，輸球後我們總會這樣說。」

勇士 湖人 柯瑞

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