NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人痛宰勇士30分 2勝領先

戴維斯（左）復活大殺四方。（美聯社）

湖人勇士 第三戰6日移師洛城，比賽進行到第二節5分14秒時，穆迪（Moses Moody）切入禁區遭到戴維斯（Anthony Davis）封阻，倒地後的他隨手拉了一下戴維斯的右腳，被吹了一次惡意犯規，讓里夫斯（Austin Reaves）順利命中兩罰，之後詹姆斯（LeBron James）轟進三分球，幫助球隊超前比分。

在這一波惡意犯規「拐氣」之後，湖人重新找回比賽狀態，攻守兩端愈打愈順，反觀勇士卻是進退失據，顯得心浮氣躁，亂無章法；直到上半場結束前，紫金軍團殺出一波30：8的猛烈攻勢，一口氣讓他們從落後兩位數到領先兩位數分差，從而奠定之後的領先基礎。

完全掌控住比賽節奏的湖人在下半場攻勢持續不斷，彷彿前一場全面爆發的勇士，沒有留給對手反撲的好機會，比分一路拉開到20分以上，比賽也早早進入垃圾時間。最終湖人在自家還以顏色，以127：97痛宰勇士，系列賽取得2比1超前。

根據統計，湖人自2006年以來只要在系列賽前兩戰打成1勝1負平手，第三戰已經取得10連勝。

湖人談笑用兵，陣中6人得分超過雙位數，包括3人破20分。戴維斯擺脫前一場的陰霾，重現其涵蓋全場的攻守威力，10投7中包括12罰11中，繳出25分13籃板3助攻4阻攻3抄截的超級全能數據。

首節一次出手都沒有的詹姆斯，寫下20年生涯首見紀錄，不過他在第二節開始加溫，全場11投6中拿下21分8籃板9助攻。至於羅素（D'Angelo Russell）則是成為球隊翻轉戰局的重要功臣，他在上半場12投8中包括5記三分球，獨拿21分，雖然下半場一分未得，已經足夠幫助球隊拿到勝利，這也是他系列賽單場最高得分。

替補的施羅德（Dennis Schroder）和華克（Lonnie Walker IV）各獲得12分，里夫斯10分。湖人團隊命中率達52.5%，三分球31投15中。

勇士一開賽挾著前一場大勝氣勢，「浪花兄弟」合砍18分，首節取得30：23領先對手。不過第二節勇士進攻狀態迅速下滑，詹姆斯、戴維斯和羅素聯手拿下26分，遠遠壓過勇士的18分，湖人殺出一波30：8的猛烈攻勢，反而後來居上。

勇士氣勢為之一挫之後，著名的第三節屠殺秀也無力上演。命中率和外線持續下探，比賽節奏完全被湖人所掌控，比賽天秤一下子就失控。全隊攻守欲振乏力，只能眼睜睜看著對手不斷鯨吞蠶食。

柯瑞 （Stephen Curry）21投9中得到23分4籃板3助攻，湯普森（Klay Thompson）15分7籃板，出現多達7次失誤；維金斯（Andrew Wiggins）獲得16分9籃板4助攻。

波爾（Jordan Poole）繼續迷航，9投2中只拿5分6助攻3籃板，4次失誤，格林（Draymond Green）同樣毫無存在感，2分4助攻2籃板。勇士團隊命中率僅39.6%，三分球44投13中。