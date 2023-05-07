我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先

體育新聞組／綜合報導
巴特勒(左)傷癒復出，繳出28分、4個籃板和3次助攻。（Getty Images）
巴特勒(左)傷癒復出，繳出28分、4個籃板和3次助攻。（Getty Images）

邁阿密熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）6日傷癒復出，率隊以105比86在主場擊敗紐約尼克隊，在東區季後賽第2輪中取得2比1領先。

影音來源：YouTube

中央社引述法新社報導，巴特勒在熱火與尼克的首戰中扭傷腳踝，缺席了2日的第2場比賽，熱火在第2戰中輸給對手。不過在第3戰的比賽中，巴特勒的身體沒有任何問題，全場繳出28分、4個籃板和3次助攻。

熱火隊雖然種子排名第8，但在本場比賽從頭到尾都居領先，有4名球員得分上雙，巴特勒是其中之一。

熱火隊斯特魯斯（Max Strus）得19分，包括3個三分球，防守關鍵人物阿德巴約（Bam Adebayo）17分12個籃板，勞瑞（Kyle Lowry）貢獻14分。

尼克隊方面，布朗森（Jalen Brunson）拿下20分領先全隊。不過尼克隊6日無法與戰力完整、作風強硬的熱火隊相抗衡，全場4節都被熱火隊壓著打。此外，尼克此役投籃欠準讓問題更加糟糕，全場91投僅31中，始終無法追近比數。

熱火隊6日打得非常強硬，第3節雙方氣氛火爆，當時熱火隊澤勒（Cody Zeller）推倒尼克隊的藍德爾（Julius Randle），兩人在籃下扭打，引發雙方球員混戰。

季後賽

上一則

MLB／大谷5支0沒關係 天使逆襲遊騎兵 全靠再見暴投

延伸閱讀

NBA／士官長回歸 巴特勒率熱火擊敗尼克拿下第2勝

NBA／士官長回歸 巴特勒率熱火擊敗尼克拿下第2勝
NBA／布朗森三分球逆轉 尼克扳平熱火

NBA／布朗森三分球逆轉 尼克扳平熱火
NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克扳平熱火

NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克扳平熱火
NBA／巴特勒帶傷助熱火奪勝 繳出比肩喬丹紀錄

NBA／巴特勒帶傷助熱火奪勝 繳出比肩喬丹紀錄

熱門新聞

柯瑞破紀錄50分帶領勇士過關。(美聯社)

NBA／柯瑞狂飆50分淘汰國王 創搶七大戰得分紀錄

2023-04-30 19:55
林書豪在IG上悼念奶奶。（取材自Instagram）

林書豪96歲奶奶離世 曾因「林來瘋」登上紐約時報

2023-05-03 20:37
洛杉磯媒體在訪問東、西區幾名球隊人員後皆認為，戴維斯將會成為這個對戰中，湖人最大優勢。（路透）

NBA／勇湖大戰看點：戴維斯成湖人最大優勢、他則是鎖柯瑞要角

2023-05-02 08:45
詹姆斯(左)和柯瑞將再次對決。(美聯社)

NBA／季後賽歷史首見瘋狂時刻 5678種子全過首輪

2023-04-30 22:00
鮑維2016年在里約奧運拿下女子200公尺短跑銅牌。(路透)

田徑／奧運短跑金牌女將鮑伊 32歲驟逝

2023-05-06 06:46
湯普森(左)第二戰三分火力大爆發。(美聯社)

NBA／湯普森狂飆8三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

2023-05-04 23:52

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議