NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先

巴特勒(左)傷癒復出，繳出28分、4個籃板和3次助攻。（Getty Images）

邁阿密熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）6日傷癒復出，率隊以105比86在主場擊敗紐約尼克隊，在東區季後賽 第2輪中取得2比1領先。

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中央社引述法新社報導，巴特勒在熱火與尼克的首戰中扭傷腳踝，缺席了2日的第2場比賽，熱火在第2戰中輸給對手。不過在第3戰的比賽中，巴特勒的身體沒有任何問題，全場繳出28分、4個籃板和3次助攻。

熱火隊雖然種子排名第8，但在本場比賽從頭到尾都居領先，有4名球員得分上雙，巴特勒是其中之一。

熱火隊斯特魯斯（Max Strus）得19分，包括3個三分球，防守關鍵人物阿德巴約（Bam Adebayo）17分12個籃板，勞瑞（Kyle Lowry）貢獻14分。

尼克隊方面，布朗森（Jalen Brunson）拿下20分領先全隊。不過尼克隊6日無法與戰力完整、作風強硬的熱火隊相抗衡，全場4節都被熱火隊壓著打。此外，尼克此役投籃欠準讓問題更加糟糕，全場91投僅31中，始終無法追近比數。

熱火隊6日打得非常強硬，第3節雙方氣氛火爆，當時熱火隊澤勒（Cody Zeller）推倒尼克隊的藍德爾（Julius Randle），兩人在籃下扭打，引發雙方球員混戰。