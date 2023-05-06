NBA／布克、杜蘭特合砍86分 太陽主場力壓金塊扳回一城

太陽雙星聯手大爆發，總算幫助太陽搶回一勝。（Getty Images）

帶著0勝2敗回到主場的太陽，同時也折損了後場指揮官保羅（Chris Paul），在諸多利空因素之下，最後的依靠仍是雙槍杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）的強勢火力。

布克25投20中包括5顆三分球，展現極高效率，豪取47分9助攻6籃板3抄截；杜蘭特31投12中雖然命中率欠佳，不過挾著16罰14中的破壞力，還是拿下39分9籃板8助攻2阻攻。兩人左右連拳痛擊金塊之餘，從板凳「解凍」的華倫 （T.J. Warren）更在第四節關鍵時刻連拿5分，從而幫助太陽擋下金塊的反撲，在主場以121比114艱辛勝場開胡。系列賽也扳成1比2落後。

DEVIN BOOKER GOES FOR 47 🔥#PLAYOFFMODE MASTERPIECE



20-25 FG

9 AST

3 STL@Suns W



DEN/PHX Game 4: Sun, 8 PM ET | TNT pic.twitter.com/u4rfw686Hu — NBA (@NBA) May 6, 2023

布克開賽就展現旺盛進攻慾望，首節10投8中獨拿18分，不過穆雷（Jamal Murray）也進帳12分，金塊憑藉命中更多三分球，取得2分領先；進入第二節輪到杜蘭特接管進攻，他單節同樣得到18分，布克也補上9分，加上金塊外線熄火，太陽殺出38比21的比分差距，一口氣在上半場領先對手達15分。

然而易籃再戰後，金塊總算是找回手感，穆雷、約柯奇（Nikola Jokic）和葛登（Aaron Gordon）聯手拿下28分，直接壓過對方單節總得分；金塊團隊命中率衝到57.1%，三分球6投4中加上完全掌控籃板優勢，持續不斷的猛攻將比分迅速追回；布克和杜蘭特單打苦撐，讓太陽猶能帶著2分差距進入決勝期。

在布克和杜蘭特持續發威下，太陽第四節初又打出9比0攻勢，重新掌握兩位數領先優勢；金塊儘管外線發揮有限，還是在約柯奇帶領下緊咬比分，雙方來到6分差距。杜蘭特、布克和華倫最後關頭聯手得到14分，還是收下了比賽。

此役出現一個有趣的狀況，太陽大半場比賽全隊僅有杜蘭特一人站上罰球線，執到比賽結束前布克才獲得兩罰機會，避免出現如此罕見全隊看一人罰球的紀錄。

Kevin Durant moves to 7th all-time in Playoff scoring, helps lead the @Suns to a HUGE Game 3 win!



39 PTS | 9 REB | 8 AST | 2 BLK



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除了雙星大爆發外，太陽其他球員得分無人上雙，艾頓（Deandre Ayton）4分9籃板，華倫7分。

金塊全場動用8人應戰，主要進攻集中6人身上。約柯奇拿下28分17助攻17籃板，寫下少見的超級大三元；穆雷雖然轟進全隊最高32分，外加6籃板5助攻，但第四節兩次重要外線機會未能把握，失去追近比分的機會。葛登則有21分12籃板的貢獻，波特 （Michael Porter Jr.）和布朗（Bruce Brown）各拿11分。