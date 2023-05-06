NBA／泰托姆復活 綠衫軍再攻城 搶回主場優勢

「綠衫軍」一哥泰托姆攻下27分，助隊挫76人，搶回主場優勢。（Getty Image）

東區第二種子塞爾蒂克5日作客費城 ，儘管賽前獲頒年度MVP的安比德（Joel Embiid），此役替76人貢獻30分、13籃板，但「綠衫軍」仍靠6人得分上雙，其中泰托姆（Jayson Tatum）包辦27分最高，最後以114比102力退地主76人，在東區準決賽取得2勝1敗領先，並搶回主場優勢。

安比德雖在首節被換下後，直接走進休息室內，但次節他繼續上場，不過塞爾蒂克在上半場結束前打出12比3攻勢，上半場取得57比50領先。

76人下半場繼續靠著安比德火力苦追，打到比賽還剩2分40秒，塞爾蒂克仍以105比96領先；整場比賽手感低迷的哈登（James Harden），雖在此時投進三分球，泰托姆卻也回應三分球，接著哈登兩罰中1，泰托姆也回應兩罰俱中，雙方差距10分，接著布朗最後39秒兩罰俱中，穩住綠衫軍勝局。

前役僅7分的泰托姆此役大復活，攻下27分，尤其對手末節追近，他挺身而出，單節為塞爾蒂克10分進帳。

塞爾蒂克不僅泰托姆復活，布朗（Jaylen Brown）23分進帳，史馬特（Marcus Smart）15分，D.懷特（Derrick White）13分，哈佛德（Al Horford）則是砍進5顆三分球獲17分，板凳暴徒布洛格登（Malcolm Brogdon）3顆三分彈挹注15分，六人得分上雙，贏得比賽。

影音來源：YouTube

（Malcolm Brogdon）3顆三分彈挹注15分。