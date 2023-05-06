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NBA／ 奇兵J．格林+射手湯普森 勇士扳平湖人

記者劉肇育／綜合報導
32歲前鋒J・格林第二戰扮演勇士隊奇兵，上場13分鐘就拿下15分。（Getty Images）
32歲前鋒J・格林第二戰扮演勇士隊奇兵，上場13分鐘就拿下15分。（Getty Images）

在系列賽首戰湖人隊綠葉范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扮演球隊贏球功臣後，衛冕軍勇士隊第二戰也有奇兵挺身而出，32歲的前鋒J・格林（JaMychal Green）上場13分鐘就拿下15分，搭配上湯普森（Klay Thompson）全場砍進8顆三分球拿下30分，終場勇士就以127：100大勝湖人，將系列賽扳成1：1平手。

影音來源：YouTube

勇士在主場首戰以5分差距不敵湖人後，4日隨即做出陣容上的調整，由去年8月簽下的浪人前鋒J・格林頂替過去幾戰表現搶眼的魯尼（Kevon Looney）先發，不僅拉快了勇士的攻守轉換節奏，他個人也在第三節單節進帳10分，幫助勇士擴大比分差距。

32歲J・格林在2012年選秀會未獲球隊青睞，後來與馬刺隊簽約但多數時間都在發展聯盟打滾，直到2015年加入灰熊隊後才獲得重用，之後轉戰快艇、金塊隊，今年在勇士上場時間都不多。

而勇士第二戰飆進21顆三分球，命中率高達5成，統計兩場比賽下來，勇士一共命中了42顆三分球，刷新隊史在季後賽連兩戰投進最多三分球的紀錄。

勇士射手湯普森全場猛轟8顆三分球拿下30分，也是他生涯第6度在季後賽單場投進至少8顆三分球，創下聯盟的新紀錄，賽後他也直言自己這場比賽確實手感火燙，將會把好狀態努力延續到客場。

整場比賽下來，柯瑞（Stephen Curry）12投7中拿下20分12助攻4籃板，這是他本季季後賽單場助攻數最多的一場，在生涯季後賽中更可以排在第3高。

勇士團隊命中率達50.5%，命中21顆三分球，助攻數更達到38次，都壓過湖人的表現，柯瑞對於戰術體系舉足輕重的領導力再次顯現。

勇士 季後賽 湖人

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