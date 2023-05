NBA／綠衫軍8人均衡發揮力克費城雙星 2：1領先76人

綠衫軍強壓地頭蛇,系列賽取得領先。(美聯社)

帶著傷勢繼續上場拚戰的安比德(Joel Embiid)雖然繳出30分13籃板3助攻4阻攻的成績,仍顯得有心無力,至於哈登(James Harden)更是持續低迷,全場14投僅3中,得到16分11助攻6籃板,出現5次失誤。

BIG SHOT AL HORFORD!



Celtics up by 7 with under 3:22 to play on ESPN. pic.twitter.com/xvHW7gZBiE — NBA (@NBA) May 6, 2023

陣中雙星狀態如此,其他人也沒有辦法有效給予支援,面對綠衫軍穩定的攻防輸出,76人最終仍是無法順利捍衛家園,以102比114落敗。輸掉首戰的塞爾蒂克先是大勝追平,如今又狠狠控制住比賽局勢,系列賽取得2勝1敗領先。

綠衫軍此役僅動用8人作戰,有6人得分達雙位數,攻勢十分均衡,雖然不是完美碾壓對手,但已足以讓76人動彈不得。

TATUM TURNAROUND



"BUTTER"



Celtics lead with under 2 minutes to play on ESPN! pic.twitter.com/fq2YGL3svo — NBA (@NBA) May 6, 2023

泰托姆(Jayson Tatum)20投10中得到28分10籃板5助攻2抄截,布朗(Jaylen Brown)23分7籃板5助攻;霍福特(Al Horford)17分7籃板,史馬特(Marcus Smart)和波格登(Malcolm Brogdon)各拿15分,懷特(Derrick White)13分6籃板。

綠衫軍前三節將對方命中率壓在37.9%,取得11分領先優勢;雖然第四節靠著梅爾頓(De'Anthony Melton)的外線,加上安比德的適時得分,一度追到僅有4分差,但老將霍福特隨即命中三分球,給了76人一記重擊;之後泰托姆補上7分,又把比分擴大到10分差,澆熄了76人逆轉的最後希望。

TOUGH STEPBACK THREE.

TATUM NOW UP TO 27.



Boston now up 10 with 1:18 to play on ESPN! pic.twitter.com/CSh7Q6ErIP — NBA (@NBA) May 6, 2023

除了雙星之外,梅爾頓獲得14分8籃板4抄截,馬克西(Tyrese Maxey)同樣手感欠佳,16投4中得到13分6籃板2助攻,哈里斯(Tobias Harris)也僅7分4籃板。