NBA／勇士兩戰狂砍42記三分球 創隊史季後賽紀錄

勇士持續發揮外線優勢，克服首戰失利扳平系列賽。（路透）

儘管未能捍衛主場前兩戰勝利，但勇士 能夠迅速從失利中反彈，並且痛宰湖人 多達27分，顯示其全面開花的三分球威力和小球傳導運作，依然帶給紫金軍團莫大壓力。

在湯普森（Klay Thompson）的神射領軍下，勇士第二戰又飆進了21顆三分球，命中率高達5成，統計兩場比賽下來，勇士一共命中了42顆三分球，刷新隊史在季後賽連兩戰投進最多三分球的紀錄。

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30 PTS

8-11 3PM

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此外，勇士這幾年以來在系列賽首戰落敗後，第二戰已經取得16連勝的表現，這顯示出這支冠軍勁旅調整陣容應變戰術之快。

勇士接下來將前往洛杉磯 作客，本季例行賽客場一條蟲的他們，兩場客場一共輸給湖人21分；勇士在首輪對國王的4場客場中拿到2勝，是能夠挺進第二輪的關鍵，球隊也期盼能在洛城打出好成績。

「現在是1比1平手了，我們得去洛杉磯，在那裡贏得下一場勝利。」湯普森說。