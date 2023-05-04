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NBA／湯普森狂飆8三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

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NBA／湯普森化身「G2湯」 季後賽6次單場8顆三分球史上第一

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森第二戰三分火力大爆發。（Getty Images）
湯普森第二戰三分火力大爆發。（Getty Images）

沒有等到大家熟悉的第6戰，湯普森（Klay Thompson）提前在第2戰化身「G2湯」！

上半場轟進19分的湯普森，第三節即便易籃，火力還是不停歇。他在這一節又砍進3記三分球獨拿11分，勇士凌厲的跑動傳導模式加上外線全面開火，讓湖人防線完全崩潰，單節繳出65%投籃命中率，更砍進8記三分球，打出43比24的巨大比分差，一口氣拉開到30分差距，幾乎是宣告比賽進入垃圾時間。

根據統計，湯普森單場得到30分，寫下今年季後賽個人最高得分紀錄；此外，他砍進了8記三分球，生涯季後賽第6次至少轟進8記三分球，持續高居歷史第一，隊友柯瑞（Stephen Curry）也不過累積4次。湯普森季後賽單場命中最多三分球是11顆。

頂上先發的格林（JaMychal Green），此役完全成了狙擊對手的超級奇兵。他9投6中包括3記三分球拿下15分，其中10分出現在第三節，是勇士小球能夠大幅領先的關鍵因素之一。至於柯瑞則是充分穿針引線的工作，活化團隊攻勢，拿下20分12助攻，今年季後賽首度助攻上雙。

湖人方面，戴維斯（Anthony Davis）三節打完不過拿到11分7籃板4助攻，至於上半場得到21分的詹姆斯（LeBron James），第三節也無力應對勇士的強力攻防，只得到2分，甚至多次為了判決向裁判抱怨，反而吞下技術犯規，打得十分苦悶。在雙星都受挫的情況下，湖人可說是兵敗如山倒。

季後賽 勇士 湖人

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