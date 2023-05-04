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NBA／哈登大手筆送勞力士 安比德感動：他推動我成為MVP

體育新聞組／綜合報導
安比德終於拿下生涯第一座年度MVP，隊友哈登贈送一只勞力士手表，背後還刻上「23 MVP」。（美聯社）
安比德終於拿下生涯第一座年度MVP，隊友哈登贈送一只勞力士手表，背後還刻上「23 MVP」。（美聯社）

安比德（Joel Embiid）終於拿下生涯第一座年度MVP，隊友哈登（James Harden）賽前贈送一只勞力士手表，背後還刻上「23 MVP」，代表2023年最有價值球員。安比德受訪時也表示，這是他人生第一只名表。

安比德先前兩2季繳出MVP等級數據，但最終都不敵金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）。本季他繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻數據，終於獲獎。安比德3日賽前走進球場通道，哈登突然現身送上大禮，讓安比德既驚訝又感動。

哈登去年季中被籃網交易到76人，安比德認為哈登一直默默推動他成為MVP，「他沒有直接告訴我，自從他來到76人後，我覺得他為我設下成為MVP的目標。他放棄很多，是我合作過最好的組織者。他一直在幫我製造機會，無論是得分還是成為更好的球員。」

76人3日以87：121慘敗塞爾蒂克，賽後哈登表示，「雖然比賽結果不好，但很高興看見安比德回來。很多部分是我們能控制好的，會回去看重播，相信我們會打得更好。」

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