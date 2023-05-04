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NBA／戴維斯化身「戰神」 勇士眾將也盛讚

體育新聞組／綜合報導
戴維斯攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。（路透）
戴維斯攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。（路透）

眾所矚目的「湖勇大戰」2日揭開序幕，最終由湖人隊以117：112擊敗勇士隊先下一城，勝負主因，勇士眾將與教頭異口同聲盛讚對手主宰攻守兩端的戴維斯（Anthony Davis）。

戴維斯繼前一輪讓新科年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）吃癟後，這位「現代神獸」2日對勇士在內線予取予求，狂砍33分、摘下23籃板，皆為全場最高，另外還送出5助攻與4阻攻，成為除了「石佛」鄧肯（Tim Duncan）外，史上第二位在季後賽單場進帳30分、20籃板、5助攻、3阻攻的球員。再加上不列入數據的多次干擾投籃，可說是一己之力率湖人攻下勇士主場。

對於戴維斯的表現，同樣以防守見長的格林（Draymond Green）在賽後受訪讚譽有加，「他是個好球員、好護框者，投籃在今天也有所建樹。」

全場投進6顆三分的柯瑞（Stephen Curry）也表達相同意見，「他們知道要阻止我們投三分，雖然我們今天還是出手50（實際為53）次。對手不斷在中距離施壓，讓我們被迫進到油漆區，允許戴維斯影響我們出手，空間被收縮地非常快。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出戴維斯的影響力，「你可以看錄影帶，你可以研擬策略，但你必須實際對比賽、球員有所感受。戴維斯這場比賽打得很好，很明顯地，他主宰了我們，蓋四個火鍋，以及其他貢獻。」並表示他就是湖人的防守中樞，「湖人這幾個月以來就是聯盟防守最好的球隊之一，而戴維斯貢獻了一大部分。」

來源：推特

此外，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）前三節對柯瑞的牽制，也成為湖人勝利的推手。

今年季中因衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案來到湖人後，范德比爾特就讓詹姆斯（Lebron James）、戴維斯讚譽有加，甚至稱他「就像瑞士刀」，尤其扛起看防對手主力得分手的重擔，與戴維斯一內一外的防線成為湖人最大屏障。

來到季後賽後，范德比爾特先讓莫蘭特3場比賽得不到20分，2日前三節僅讓柯瑞拿下13分，成為湖人領先的關鍵，他說：「防守柯瑞這種頂級球員很難，甚至無球時變得更加危險，如果放鬆一秒鐘，就可能要付出代價；但我有很多隊友幫忙補防，大家全場都在追著對手，讓他們不好出手。」

戴維斯攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。（Getty Images）
戴維斯攻守兩端發揮全能，勇士也臣服。（Getty Images）

湖人 勇士 柯瑞

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