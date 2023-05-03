NBA／詹姆斯、柯瑞6度對決 勝負五五波

柯瑞（右）、詹姆斯季後賽6度交手再掀話題。（Getty Images）

勇士 、湖人 隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯（LeBron James）及勇士柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala），勝出的一方將有機會靠著今年奪冠霸占榜首，讓這系列賽話題性不斷。

儘管進入21世紀後，湖人與勇士過去22年合計奪下10座總冠軍，但兩隊前一次在季後賽交手已經是1991年，且前7度交手湖人共拿下6個系列賽勝利，不過今年雙方再度碰頭，也被認為戰力將呈現「五五波」。

相較於兩隊多年未在季後賽交手，湖人詹姆斯與勇士柯瑞今年將在西區季後賽第二輪上演生涯第6度的季後賽對決，兩人過去4度交手都在冠軍賽，其中勇士3度奪冠，詹姆斯則在2016年掄元；儘管勇士在這4個系列賽22場比賽拿下15勝，詹姆斯卻繳出一張平均33分、11.5籃板、9.3助攻的「準大三元」，詹姆斯直言，兩人肯定都希望把握更多機會讓自己青史留名。

詹姆斯與柯瑞生涯各拿下過4次總冠軍，其中身為NBA歷史得分王的詹姆斯另有4座總冠軍賽MVP和4座例行賽MVP，至於聯盟歷史三分球進球王柯瑞，則有2座MVP和去年才首度獲獎的總冠軍賽MVP，從兩人的豐功偉業來看，毫無疑問是聯盟過去10多年來最有主宰力的兩名球員。

湖人本賽季對戰勇士4場拿下3勝1敗，不過兩隊在例行賽期間都遭遇不少傷病問題，包括詹姆斯、柯瑞只打兩場比賽；湖人明星前鋒戴維斯在例行賽最後一次與勇士的交手中，進帳39分、8籃板、6助攻，他的個人表現，以及38歲的詹姆斯是否還有足夠體能，維持5年前交手時的高檔演出，也被認是湖人能否阻擋勇士的兩大關鍵因素。