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NBA／柯瑞領軍反撲功虧一簣 戴維斯飆30分湖人率先開胡

記者劉肇育／即時報導
NBA西區季後賽第二輪，衛冕軍勇士隊2日在主場迎戰「紫金大軍」湖人隊，湖人以117：112搶下系列賽首勝。（美聯社）
NBA西區季後賽第二輪，衛冕軍勇士隊2日在主場迎戰「紫金大軍」湖人隊，湖人以117：112搶下系列賽首勝。（美聯社）

NBA西區季後賽第二輪，衛冕軍勇士隊2日在主場迎戰「紫金大軍」湖人隊，也是兩隊暌違32年再度在季後賽交手，打出一場激烈的拉鋸戰，勇士整場比賽一路落後，一度在第四節靠著柯瑞（Stephen Curry）猛轟14分追平，但關鍵時刻波爾（Jordan Poole）連續兩波進攻落空，終場湖人就以117：112搶下系列賽首勝。

過去曾連續4年在總冠軍賽交手的詹姆斯與柯瑞，今年提前在季後賽第二輪就碰頭，也是詹姆斯轉戰湖人後首次在季後賽與勇士交鋒，上半場勇士就下起三分雨，全隊共飆進13顆三分球，湯普森（Klay Thompson）、波爾各飆進4顆三分球。

不過湖人戴維斯（Anthony Davis）展現在禁區的主宰力，面對勇士魯尼（Kevon Looney）的防守以及格林（Draymond Green）時不時的干擾下，上半場仍是以10投9中的超高效率繳出23分、11籃板，幫助湖人取得65：64領先。

易籃後湖人轉為多點開花的攻勢，包括詹姆斯（LeBron James）、羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）相繼加入得分行列，且不僅進攻端有所表現，湖人 2日也派出在前一輪成功封鎖灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）負責看防柯瑞，加上戴維斯在禁區的嚇阻，讓柯瑞在前3節打完僅拿下13分。

帶著8分落後進入第四節的勇士，末節柯瑞也即時甦醒，在該節後段范德比爾特下場休息時，柯瑞也領軍打出一波14：0的攻勢，包括個人在比賽最後1分37秒投進追平比數的三分球。

比賽最後1分24秒羅素籃下擺進兩分後，詹姆斯隨後2罰1中，湖人取得3分領先，不過接下來兩波進攻，勇士波爾拋投與三分線外出手都落空，讓湖人倒數4秒再要回球權，最終湖人也以5分差距搶下系列賽首勝。

湖人以戴維斯攻下30分、23籃板表現最佳，詹姆斯則有22分、11籃板，羅素、施羅德（Dennis Schroder）各得19分，勇士則以柯瑞攻下27分表現最佳，其中包括末節豪取14分，湯普森則有25分，波爾則有21分，三人合計砍進18顆三分球。

湖人 勇士 柯瑞

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