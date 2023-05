NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克扳平熱火

熱火主將巴特勒(Jimmy Butler)因傷缺陣與尼克隊系列賽G2,不過熱火面仍展現強大團隊戰力,一路奮戰到第四節,才被布朗森(Jalen Brunson)三分球逆轉戰局,尼克終場以111:105收下勝利,系列賽扳成1:1平手。

尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼現場觀戰受到歡迎。(Getty Images)

紐約麥迪遜花園廣場2日眾星雲集,尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)及史陶德 邁爾(Amare Stoudemire)都蒞臨現場觀戰。尼克前鋒巴瑞特 (RJ Barrett)也沒漏氣,首節狂砍16分,幫助尼克取得2分領先。

