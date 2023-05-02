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NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克扳平熱火

體育新聞組／即時報導
布朗森三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收下勝利，系列賽扳成1平。（路透）
布朗森三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收下勝利，系列賽扳成1平。（路透）

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣與尼克隊系列賽G2，不過熱火面仍展現強大團隊戰力，一路奮戰到第四節，才被布朗森（Jalen Brunson）三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收下勝利，系列賽扳成1：1平手。

尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼現場觀戰受到歡迎。（Getty Images）
尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼現場觀戰受到歡迎。（Getty Images）

紐約麥迪遜花園廣場2日眾星雲集，尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）及史陶德邁爾（Amare Stoudemire）都蒞臨現場觀戰。尼克前鋒巴瑞特（RJ Barrett）也沒漏氣，首節狂砍16分，幫助尼克取得2分領先。

熱火第二節提升防守強度，尼克前7分鐘僅得4分。儘管熱火進攻表現也不佳，但勒夫（Kevin Love）在最後6秒飆進三分球，助熱火半場以54：51領先。

第三節比賽仍呈現防守焦土戰，尼克靠著藍道（Julius Randle）單打反超比分，但熱火射手文森（Gabe Vincent）最後39.1秒跳投命中跳投，又要回1分領先。

文森和末節持續發威，聯手隊友馬丁（Caleb Martin）包辦熱火前19分。不過尼克始終緊咬比分，布朗森4分06秒飆進三分球超前比分，讓安東尼及全場尼克球迷嗨翻。最後1分40秒哈特（Josh Hart）又投進底角三分球，尼克隨後穩扎穩打，收下勝利。

布朗森全場投近6顆三分球，攻下30分，藍道拿到25分12籃板8助攻，哈特14分11籃板9助攻，巴瑞特24分。熱火的部份，馬丁攻下全隊最高的22分8籃板，文森21分，阿德巴約（Bam Adebayo）15分8籃板6助攻。

巴瑞特 NBA 陶德

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