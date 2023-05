NBA／太陽首戰不敵金塊 保羅還受傷 主帥憂：傷情不樂觀

太陽1日以87:97不敵金塊隊,更糟糕的是當家控衛保羅(Chris Paul)因傷退場,太陽總教練威廉 斯(Monty Williams)賽後透露保羅可能遭遇腹股溝傷病。

本場比賽兩隊手感皆相當低迷,太陽第三節一度稍微拉開分差,保羅卻突然受傷離場,太陽最終慘遭逆轉。威廉斯賽後坦言保羅的傷勢不樂觀,「目前還不確定保羅哪裡受傷,看起來是腹股溝出問題」。

球員腹股溝受傷後,復出的時間較難評估,布克(Devin Booker)本季也曾因這種傷病缺席四周。威廉斯強調,「要等到明天才會知道傷勢嚴重程度。」許多球迷則在推特 感嘆,「保羅又再度於季後賽 受傷」、「希望他沒事」。

保羅本場比賽8分6助攻5籃板,他下場後替補控衛佩恩(Cameron Payne)表現悽慘,全場7投1中僅得2分,還吞下4次犯規。太陽第三戰將重返自家主場,將有三天休息時間,據媒體統計,太陽隊史季後系列賽13次0勝2敗落後,都未能逆轉贏下系列賽。

This is the 14th time the Suns have fallen behind 0-2 in a best-of-7 playoff series.



They're 0-13 in those series pic.twitter.com/RsqBfczLES