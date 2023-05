NBA／哈登飆進致勝球狂砍45分 76人首戰爆冷擊退綠衫軍

76人當家中鋒安比德(Joel Embiid)因傷缺陣,不過哈登(James Harden)挺身而出命中致勝三分球,全場狂轟45分,追平生涯季後賽 新高,終場76人以119:115險勝塞爾蒂克,系列賽首戰開門紅。

儘管76人上半場三分球命中率突破五成,哈登也有半場21分演出,但塞爾蒂克憑藉布朗(Jaylen Brown)首節14分、泰托姆(Jayson Tatum)次節20分聯手下,半場取得66:63領先。

第三節雙方火力有所下滑,76人後衛馬克西(Tyrese Maxey)加入戰局,單節11分加上最後10秒的跳投取得2分領先,不過泰托姆又在槍響前上籃取分,扳平比分。

末節哈登、哈里斯(Tobias Harris)接連發威,緊咬比分。儘管塞爾提克靠著籃板優勢維持領先,但關鍵時刻波格登(Malcolm Brogdon)卻把球傳到馬克西手上,馬克西輕鬆上籃,再度取得領先。

泰托姆接著切入買犯,要到2分。不過哈登立刻回敬三分球,時間剩8.4秒。塞爾提克隨後又發生失誤,76人中鋒里德(Paul Reed)兩罰穩穩命中,鎖定比賽勝利。

