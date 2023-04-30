NBA／季後賽歷史首見瘋狂時刻 5678種子全過首輪

詹姆斯(左)和柯瑞將再次對決。(美聯社)

靠著當家球星柯瑞 （Stephen Curry）狂轟聯盟搶七大戰史上最高50分紀錄的加持，勇士 在這場關鍵戰役中以20分之差力壓國王，系列賽4勝3敗成為最後一支晉級第二輪的球隊。

分處第6和第7種子的勇士和湖人 雙雙逆襲擊敗前4強的國王、灰熊，將是兩隊自1991年以來再度於季後賽交手。當年湖人在魔術強森（Magic Johnson）率領下，在西區第二輪以4勝1敗淘汰勇士，之後一路闖進總冠軍賽才不敵喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛。

儘管本季衛冕之路走得跌跌撞撞，但勇士還是展現西區王者的風範，自從柯爾（Steve Kerr）執掌兵符後，勇士至今還沒有在西區輸過任何一次系列賽。

第7戰的比賽彷彿是勇士系列賽的縮影，上半場球隊進攻僅依靠柯瑞的發揮，團隊三分球22投8中，形成膠著的拉鋸戰；然而易籃再戰後，柯瑞和湯普森（Klay Thompson）聯手拿下23分，魯尼更是單節狂抓10籃板，包括7個進攻籃板，防守端壓至國王命中率大幅下滑，勇士再現恐怖第三節，直接拉開比分。進入第四節後，柯瑞持續接管比賽，單節獨拿16分，只比國王少3分，勇士一度領先達24分差。

包括東區的尼克和熱火，加上西區的勇士和湖人，這是聯盟季後賽史上首度出現例行賽排名5、6、7、8名球隊同時突破首輪的景象；而勇士即使是第6種子還能擁有第二輪主場優勢，也是史上首見。