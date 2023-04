NBA／熱火首戰客場強壓尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂

邁阿密熱火前鋒巴特勒(Jimmy Butler)今天25分、11籃板表現,率領球隊在季後賽 第二輪首戰以108比101擊敗紐約尼克。但是他此役右腳踝扭傷,讓熱火少了幾許贏球的興奮。

法新社報導,熱火在7戰4勝制的NBA 季後賽第二輪中取得1比0領先,系列賽下一場當地時間5月2日繼續在紐約進行,未來兩天巴特勒傷勢將受到關注。

Jimmy Butler and Gabe Vincent come up big to help lead Miami to a 1-0 series lead!



Butler 25 PTS, 11 REB, 4 AST, 2 STL

Vincent: 20 PTS, 5 AST, 5 3PM



Game 2: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/3uM8gsIBx8