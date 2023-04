NBA／柯瑞狂飆50分淘汰國王 創搶七大戰得分紀錄

儘管主場關門戰慘遭對手修理,儘管本季客場戰績一條蟲,但只要有柯瑞 (Stephen Curry)在,勇士 便擁有贏球的無限可能。

在生死存亡第七戰中,柯瑞全場38投20中包括7記三分球,狂轟50分8籃板6助攻,其中他在下半場拿下30分,只比國王全隊少12分,帶動勇士殺出64比42的巨大比分差,一舉摧毀國王防線,最終以120比100大勝。

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k