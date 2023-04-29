NBA／金塊三劍客聯手砍81分 首戰攻守碾壓痛宰太陽

穆雷（左）和約柯奇強勢發揮帶動金塊輾過太陽。（Getty Images）

根據統計，太陽季後賽 面對金塊已經取得7連勝，是聯盟現存最長的季後賽對戰連勝表現。然而這項優勢在29日西區第二輪首戰迅速被摧毀。

金塊挾著第二節進攻多點開花加上防守壓迫，一口氣取得17分領先優勢；太陽雖然下半場試圖反擊，一度在第四節初追到10分差，但穆雷（Jamal Murray）連續轟進三分球，帶動金塊又殺出一波20：5的猛烈攻勢，雙方差距來到20分以上，也讓比賽失去懸念。最終，西區龍頭金塊就在主場以125：107痛宰了太陽，風光搶下系列賽首勝。

面對太陽總是得心應手的穆雷，此戰24投13中包括6記三分球，飆出34分9助攻5籃板2抄截，打得太陽防線毫無招架之力；約柯奇（Nikola Jokic）上半場就完成雙十表現，全場得到24分19籃板5助攻，葛登（Aaron Gordon）13投9中，補上23分6籃板。

金塊陣中6人得分超過兩位數，布朗（Bruce Brown）替補拿下14分3抄截3助攻，波特 （Michael Porter Jr.）11分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）10分；團隊命中率47.5%，並且以超過4成命中率砍進16記三分球。

此外，金塊一共搶下49個籃板，其中包含16個進攻籃板，加上14次抄截得手，都遠遠壓過太陽，更迫使對方出現多達16次失誤。

太陽首節靠著杜蘭特（Kevin Durant）一人獨拿15分，還能與金塊周旋，甚至取得領先，但隨後兵敗如山倒，完全擋不住對手的全面發揮，第四節一度輸到25分之多。

對比金塊的均衡攻勢，太陽得分僅集中在杜蘭特和布克（Devin Booker）兩人身上。杜蘭特19投12中高效率獲得29分14籃板3阻攻，不過也發生多達7次失誤；布克19投10中拿下27分8助攻4籃板2阻攻。

艾頓（Deandre Ayton）14分7籃板，保羅（Chris Paul）11分5助攻，在這兩點上慘遭約柯奇和穆雷修理。