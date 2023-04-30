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NBA／勇士主場慘敗 被國王逼入搶七 湯普森：本季最糟

體育新聞組 ／綜合報導
勇士主場慘敗，被迫只能去客場打搶七。圖為本場攻下29分的柯瑞(左一)。（美聯社）
勇士主場慘敗，被迫只能去客場打搶七。圖為本場攻下29分的柯瑞(左一)。（美聯社）

衛冕軍勇士29日在主場與國王進行系列賽第6戰，在只要贏球就能晉級的情況下，卻讓國王終止了主場對戰8連敗。賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也直言，國王今天確實帶著更多力量與能量登場，但勇士也必須重振旗鼓準備接下來的第7戰。

在前一場率先攻破國王主場搶下系列賽關鍵一勝的勇士，今天回到主場原希望能將系列賽終結，不過國王在福克斯（De'Aaron Fox）、蒙克（Malik Monk）攜手猛轟54分領軍下，整場比賽一路壓著勇士打，最終也以19分差距勝出，成為今年首個將進行搶七生死戰的系列賽。

勇士以「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）分別攻下29分與22分表現最佳，中鋒魯尼（Kevon Looney）也有7分、13籃板進帳，不過在防守端卻完全無法阻擋住國王進攻火力。

對於球隊被逼入搶七，魯尼賽後說：「我們打得很努力但卻不夠聰明，導致我們無法有效的執行比賽計畫，我們都知道該做到什麼地方才能取勝，但在一些小細節上我們並沒有做好。」

勇士總教練柯爾也說：「他們打得比我們更好，教練的工作也做得比我好，所以他們應該贏得這場比賽。今天他們來到這邊拿下勝利，現在輪到我們必須重振旗鼓，為第7場比賽作好準備。」

而湯普森也直言，今天可能是勇士本季最糟糕的一場輸球，但他們並沒有時間垂頭喪氣，「我們必須保持正確且積極的心態，放下包袱，然後像個冠軍球隊一樣作出回應。」

勇士 柯瑞

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